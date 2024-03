Stiri pe aceeasi tema

- ”Salut reusita Romaniei in procesul privind Rosia Montana si felicit echipele de specialisti implicate cu profesionalism in sustinerea cauzei noastre, in cadrul procesului de arbitraj international de la ICSID.Dupa multi ani de contestari si dezbateri, atat politice, cat si juridice, suntem astazi la…

- Președintele Klaus Iohannis i-a felicitat, sambata, pe specialiștii care au facut posibil ca Romania sa caștige procesul in cazul Roșia Montana, in care canadienii de la Gabriel Resources au cerut despagubiri in valoare de 6,7 miliarde de dolari. „Salut reușita Romaniei in procesul privind Roșia…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a salutat, sambata, „reușita Romaniei in procesul privind Roșia Montana” și „a felicitat echipele de specialiști implicate cu profesionalism in susținerea cauzei noastre, in cadrul procesului de arbitraj internațional de la ICSID”.

- Marcel Ciolacu vine cu prima reacție dupa victoria privind procesul Roșia Montana. Menționam ca premierul reacționezi dupa victoria de la ICSID in procesul privind exploatarea miniera de la Roșia Montana. Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, el confirma faptul ca autoritațile s-au luptat…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, reacționeaza la victoria obținuta de Romania la ICSID in cazul Roșia Montana. Acesta susține ca Romania ar trebui sa renunțe și la alte colaborari cu firme straine, pe baza acestui precedent. „S-a facut dreptate, e o mare victorie a Romaniei.…

- Fostul premier Dacian Ciolos reacționeaza și el dupa victoria in procesul Roșia Montana. Ce spune acesta? Dacian Cioloș afirma, dupa ce Romania a castigat procesul Rosia Montana, ca Rosia Montana ramine in patrimoniul mondial UNESCO. Totodata, el a mai subliniat și faptul ca statul roman nu plateste…

- Petrolul - CFR Cluj 1-2. Adrian Mutu, antrenorul ardelenilor, a comentat victoria obținuta de echipa lui in prelungiri, dupa golul lui Ciprian Deac. Adrian a fost mulțumit de jocul echipei lui, care a caștigat al doilea meci la rand, dupa 4-1 cu Voluntari. Mutu l-a laudat pe El Kaddouri, vedeta adusa…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat incidentul produs in prima liga de fotbal turca, unde arbitrul a fost batut la finalul partidei dintre Ankaragucu și Rizespor. „Nu exista absolut niciun loc pentru violenta in fotbal, pe teren sau in afara acestuia”, a scris conducatorul Federatiei internationale…