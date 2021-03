Stiri pe aceeasi tema

- Viața de vedeta nu e deloc ușoara, mai ales ca criticile niciodata nu inceteaza sa apara. Gabriela Cristea s-a infuriat la culme, dupa ce in mediul online unii dintre fani i-au reproșat cuvinte dure. Vedeta a dezvaluit la Xtra Night Show ce comentarii a primit din partea utilizatorilor.

- Lidia Buble a postat recent o fotografie pe rețelele de socializare cu care și-a uimit fanii. Așa cum ne-a obițnuit deja de ceva timp, artista este foarte activa in mediul online și publica adesea pe pagina sa de Instagram fel de fel poze in care apare in diferite ipostaze. De data aceasta, fanii au…

- Oana Roman este in culmea fericirii caci dupa atatea zile de agonie acum a primit o veste buna de la medicii care ii ingrijesc mama. Vedeta a marturisit ca in curand Mioara se va intoarce in sanul familiei, starea sa fiind acum una mult mai buna.

- Oana Roman și soțul ei s-au desparțit recent, insa atunci cand vine vorba despre fiica lui, Isabela, cei doi iși impart cu brio atribuțiile. Mai nou, vedeta face lecții online cu fiica ei.In cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici”, difuzata la Antena Stars, Oana a marturisit ca școala in mediul…

- Oana Roman este o mama responsabila și devotata, dar cand vine vorba de școala online, vedeta trece printr-o adevarata provocare. Prin urmare, fiica lui Petre Roman a lasat afacerile și a trecut la teme alaturi de fiica ei Isa.

- Oana Roman a avut o reacție extrem de dura dupa ce a aparut intr-un body negru in mediul online, mandra nevoie mare de noua sa silueta. Și asta pentru ca, dupa postarea sa, internauții au atacat-o pe motiv ca abuzeaza de photoshop.

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) trage un semnal de alarma in privința unor informații false și care au potențial de a crea panica și frica, care circula in mediul online. CNCAV mai precizeaza ca, in spațiul public, in special in mediul online,…

- Din 19 studiouri special amenajate salutam Romania tradițiilor, in cadrul celei de a 22–a ediții a Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea”, organizat de CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.