Decizia luată de Liviu Guță la două săptămâni de la anunțul divorțului. „Revin în forță” Liviu Guța a facut noi dezvaluiri la doua saptamani de cand a anunțat ca divorțeaza de soție. Cantarețul e preocupat acum de viața lui profesionala și anunța noi proiecte. Pe 12 mai s-a aflat ca Liviu Guța divorțeaza de soția Roxana dupa un an și trei luni de casnicie . „Vin de la notar, unde am fost sa fac o imputernicire pentru divorțul de Roxana. (…) Venim din doua lumi diferite. Cand ma indragostesc pun suflet. Nu am apucat sa ne cunoaștem. A venit și pandemia asta… M-am grabit! Important este ca am trecut și peste asta”, a declarat Liviu Guța la vremea respectiva. Tot el a declarat ca soția… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

