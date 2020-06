Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Societatații Romane de Epidemiologie, Doina Azoicai, a declarat, referitor la numarul de cazuri de coronavirus, ca cea mai mare responsabilitate in influențarea evoluției epidemiei o are tot populația, prin modul in care ințelege sa respecte masurile de protecție.

- Libera circulație, turismul și evenimentele care implica grupuri mari de oameni vor fi permise abia atunci cand Romania va inregistra sub 100 de cazuri de infectari Covid-19 pe zi, susține șefa Comisiei de Epidemiologie din Ministerul Sanatații, prof.dr. Doina Azoicai. Despre un al doilea val, aceasta…

- Lumea se afla in plina pandemie de coronavirus, iar perspectiva unui vaccin pare destul de indepartata, la fel și gasirea unui medicament eficient și sigur pentru tratarea Covid-19. Pentru a evita colapsul economic și financiar, toate statele iși gandesc strategia de relaxare a restricțiilor pentru…

- COVID-19 nu va muri la caldura, a avertizat Doina Azoicai, președintele Societații Romane de Epidemiologie, la Antena3. The post Ce se va intampla cu COVID-19 cand vine caldura? Avertismentul lansat de președintele Societații Romane de Epidemiologie appeared first on Renasterea banateana .

- Isaac Ben- Israel , om de știința, militar cu grad de general, susține ca analiza sa dovedește ca noul coronavirus atinge maximele dupa 40 de zile de la apariția in comunitate, scrie TheTelegraph . Dupa cele 40 de zile, viralitatea coronavirusului scade rapid și dupa 70 de zile dispare complet, indiferent…

- Președintele Societații de Epidemiologie, dr. Doina Azoicai, a afirmat, miercuri, la Antena 3 ca dupa Paște va crește foarte mult numarul de cazuri de infectare cu COVID-19. Potrivit specialistului, oamenii trebuie sa fie în continuare responsabili și sa respecte masurile de distanțare…

- Numarul de cazuri de infectare cu coronavirus ar urma sa creasca semnificativ dupa Sarbatorile Pascale, Romania fiind in acest moment in plina perioada de ascendența a pandemiei de Covid-19. Președintele Societații de Epidemiologie, medicul Doina Azoicai, a explicat cum respectarea masurilor este mai…