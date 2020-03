Decathlon închide magazinele din România din cauza coronavirus Retailerul francez de echipamente sportive Decathlon a inchis temporar, incepand de astazi, toate magazinele din Romania, pe fondul pandemiei de coronavirus. Magazinele vor ramane inchise "pana la depașirea situației critice". Compania Decathlon a intrat in Romania in 2009, cand a deschis magazinul din cartierul Militari din București. CORONAVIRUS. Pepco inchide temporar toate magazinele din Romania "Dragi sportivi, dat fiind contextul actual, toate magazinele Decathlon din tara sunt inchise, incepand cu data de 23 martie 2020, pana la depasirea situatiei critice.

Magazinul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Avem 36 de cazuri confirmate cu noul coronavirus in Romania. Ultimul este un barbat de 36 de ani, confirmat la București. Acesta a calatorit in Israel in perioada 22-29 februarie. Astazi, comitetul pentru situații speciale de urgența a venit cu alte masuri menite sa limiteze raspandirea COVID 19 in…

- Cu cateva minute in urma a fost confirmat cel de- al 32-lea caz de imbolnavire cu noul coronavirus, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba de un barbat in varsta de 38 ani din Iasi care a intrat in contact cu un caz confirmat in Varșovia – Polonia. Acesta era in autoizolare din data de 9…

- Numarul cazurilor de coronavirus a ajuns la 30. Este vorba despre o femeie din București care a intrat in contact cu fostul polițist ce fusese internat la Spitalul Gerota. Este vorba de o femeie de 43 de ani, medic, care a intrat in contact cu pacientul care a fost internat in Spitalul Gerota. Este…

- Ministerul Sanatații a inventariat stocul testelor de diagnosticare moleculara pentru detectarea COVID-19 și arata ca mai avem 1200 de teste, urmand ca pana la finalul acestei saptamani sa mai soseasca alte 3000. Pana in prezent au fost lucrate 1179 de teste. Dintre acestea 1150 sunt negative și…

- Cele 10 persoane purtatoare ale virusului COVID-19 (coronavirus) și internate in spitale de boli infecțioase din București, Timișoara, Cluj-Napoca, Constanța și Craiova au starea generala de sanatate buna, iar pacienții in varsta... The post Coronavirus in Romania, cel mai recent bilanț appeared first…

- Femeia in varsta de 42 de ani din Bucuresti, confirmata in cursul zilei de 8 martie cu noul coronavirus, ar fi intrat in contact cu oameni care fac parte din personalul care isi desfasoara actuivitatea in cladirea Guvernului, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. „Sunt desfașurate verificari cu…

- Autoritatile romane informeaza ca sambata dupa-amiaza a fost confirmat și cel de al 12-lea caz de infecție cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel național. Este vorba despre un barbat din București, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie 2020, dintr-o zona neafectata,…

- Iata ca trece și anul 2019! Un an important, cu doua randuri de alegeri și cu 30 de ani de la Revoluția romana! Un an in care democrația a fost pusa la incercare și a funcționat, dovada fiind soluțiile politice rapide gasite la criza politica din partea a doua a anului. Un an in care ne-am adus aminte,…