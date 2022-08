Debut in industria muzicala din Romania. Giulia Jewlz lanseaza Apusul ￼￼

Stiri pe aceeasi tema

- Roxen, artista cu unul dintre cele mai recognoscibile voci din Romania, lanseaza astazi noul single „Biggest Idiot”. Dupa ce piese precum „UFO”, „Money Money” sau „Amnsesia” au reușit sa adune zeci de milioane de stream-uri de peste tot din Europa, noul single al artistei este pregatit sa urmeze aceiași…

- Giulia Jewlz a lansat melodia „Apusul” și iși face, astfel, debutul in industria muzicala din Romania intr-un mod indrazneț, care o caracterizeaza, fara doar și poate. Prin „Apusul”, Giulia Jewlz ofera indicii despre tot ce inseamna acest nou proiect, fiind prima piesa de pe viitorul album al artistei.…

- Motiv de bucurie printre fanii lui Connect-R: artistul vine cu o continuare a uneia dintre cele mai indragite piese ale sale: „Vara nu dorm”. Piesa implinește 10 ani de la lansare, iar artistul a decis sa sarbatoreasca acest moment alaturi de Johny Romano, lansand o noua piesa care se anunța a fi hitul…

- Nicoleta Nuca, in varsta de 28 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. A participat la „Bravo, ai stil”, unde a facut senzație cu ținutele ei, reușind sa atraga admirația tuturor. Nicoleta a vorbit despre cum sunt oamenii din industria muzicala și cum felul ei de a fi nu a fost…

- Ministerul Economiei a lansat in dezbatere publica Hotarararea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv acordarea de granturi pentru investitii destinate industriei prelucratoare.

- Piesele Fly Project sunt iubite in toata lumea, strang miliarde de vizualizari și sute de mii de aprecieri pe social media, iar publicul le canta și le pune la petreceri și dupa ani buni de la momentul lansarii. Raisa, superhitul Fly Project care a facut senzație in muzica romaneasca in anul 2005, se…

- Delia surprinde din nou publicul cu o lansare neașteptată și prezintă piesa ” OTZL GLTZ” cu videoclip oficial, dinamic și plin de energie. Piesa a fost compusă de Mihai Susma, Delia, Alex Cotoi, versuri de Mihai Susma, Delia, producție Alex Cotoi, iar videoclipul a fost regizat de SAN, DoP Alexandru…

- Noul single al artistului combina perfect elementele definitorii ce l-au facut cunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni producatori din Romania, alaturi de elemente UK Pop care o sa te faca sa vrei sa ai piesa pe repeat. Piesa a fost scrisa intr-un camp special realizat la inceputul acestei primaveri…