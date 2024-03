Stiri pe aceeasi tema

- Anual, Ziua Internaționala a Luptei impotriva Epilepsiei este marcata la data de 26 Martie. Aceasta zi internaționala a fost instaurata pentru a se conștientiza importanța conștientizarii epilepsiei la nivel mondial. Ce este epilepsia? Epilepsia reprezinta o afecțiune a sistemului nervos central. Boala…

- Conținut oferit de: Partener extern. Cele mai comune alergii la copii și rolul pediatrului alergolog in diagnosticare și tratament. Alergiile la copii sunt o problema de sanatate comuna in creștere, afectand un numar semnificativ de tineri și aducand provocari atat pentru parinți, cat și pentru medici.…

- Medicii din Gaza au descris operarea pacienților fara anestezie, refuzul persoanelor cu afecțiuni cronice și tratarea ranilor in stare de putrefacție cu provizii medicale limitate. "Din cauza lipsei de analgezice, lasam pacienții sa țipe ore intregi", a declarat unul dintre ei pentru BBC.Organizația…

- Fostul președinte al Romaniei are prescris un tratament și ar urma sa plece in curand de la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Spitalul Militar din București. Alte surse, citate de Realitatea Plus, afirma ca Traian Basescu ar fi fost deja externat. Noi date despre starea de sanatate a lui Traian…

- Recuperarea dupa un tratament cu implant dentar poate varia de la o persoana la alta, insa, in general, dantura poate fi folosita la scurt timp sau chiar imediat dupa inserarea radacinii artificiale in maxilar sau in mandibula. Stomatologul va recomanda respectarea unor pași specifici pentru o recuperare…

- Asociația pacienților cu boli inflamatorii reumatismale din Transilvania „Art” trage un semnal de alarma cu privire la pacientii cu boli reumatismale inflamatorii din Romania care au nevoie de un acces mai rapid la tratamente de ultima generatie biologice si biolosimilare. Potrivit „Art”, in Romania,…

- Centrul de Permanenta din Ostroveni, municipiul Ramnicu Valcea s-a inchis. Directorul coordonator, medicul Alin Obogeanu, și-a dat demisia, iar odata cu el au plecat toți medicii de familie și asistenții. Deocamdata, centrul a fost inchis pe o perioada determinata de 3 luni, noteaza seintamplainvalcea.ro…

- Pacienții tineri și nefumatori diagnosticați cu cancer pulmonar sunt tratați in Italia cu un nou tratament. O molecula inovatoare reușește sa blocheze progresia cancerului pulmonar timp de mai mulți ani, in anumite cazuri, relateaza Corriere della Sera.