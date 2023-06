Stiri pe aceeasi tema

- Frontiera dintre Romania și Serbia, la punctul de trecere provizoriu de pe pista de biciclete de pe Bega, e deschisa și in acest weekend. Deci, in aceasta minivacanța aveți prilejul sa pedalați pana la Zrenjanin. In urma inițiativei Consiliului Județean Timiș de deschidere a punctului de trecere a frontierei…

- Amatorii de ciclism vor putea pedala, sambata și duminica, 29-30 aprilie a.c., de la Timișoara pana la Zrenjanin (in Banatul sarbesc), pe pista de pe digul Begai. Frontiera de pe pista de cicloturism va fi deschisa o data pe luna.

- Consiliul Județean Timiș reia proiectul circulației pe bicicleta de la Timișoara la Zrenjanin, pe pista de pe malul canalului Bega, una care la prima ediție s-a dovedit un real succes. In acest weekend se redeschide puntul temporar de frontiera de la Uivar, in așa fel incat bicicliștii sa poata sa pedaleze…

- Peste 100 de vehicule din istoria automobilistica vor putea fi admirate, in 22 aprilie, la la ediția din Timiș a Retroparadei Primaverii. Evenimentul va avea loc, incepand cu ora 10:00, in Piața Unirii din Timișoara și va reuni un numar de peste 100 de vehicule istorice, marea majoritate…

- Deputatul Gheorghe Șimon: mesaj de mulțumire cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații! „Ziua Mondiala a Sanatații marcheaza, la 7 aprilie, 75 de ani de eforturi menite sa imbunatațeasca sanatatea publica. Ziua Mondiala a Sanatații este un prilej de a aduce mulțumiri celor care au grija de sanatatea noastra.„Sanatate…

- Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu" din Targu Mureș in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Primaria Municipiului Targu Mureș organizeaza joi, 6 aprilie, de la ora 10.00, prima ediție a Concursului județean de abilitați practice "Florence Nightingale", eveniment care iși propune sa…

- Deschiderea punctului de trecere a frontierei, pe langa pista de biciclete construita de-a lungul canalului Bega intre Timișoara și Zrenjanin, s-a dovedit a fi foarte apreciata de public. Datele inregistrate arata ca aproape 300 de persoane au trecut frontiera, sambata și duminica, intre orele 8 – 20,…

- Amatorii de ciclism vor putea pedala, sambata și duminica, 25-26 septembrie, de la Timișoara pana la Zrenjanin (in Banatul sarbesc), pe pista de pe digul Begai. Frontiera de pe pista de cicloturism va fi deschisa o data pe luna.