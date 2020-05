De unde este umplut coșul de cumpărături al românilor? Romanii cheltuie din ce in ce mai mult pentru aprovizionarea cu produse alimentare, luand in considerare cifrele de afaceri realizate de retailerii locali in ultimii 10 ani, iar situația actuala va contribui la o creștere și mai spectaculoasa a acestei industrii. Astfel, cifra de afaceri a retail-ului alimentar din Romania a fost de 107 miliarde de lei in 2018, cu aproape 67% mai mare decat nivelul din 2009 și 9,6% fața de 2017, potrivit celei mai recente analize KeysFin. Mai mult, specialiștii KeysFin estimeaza depașirea pragului de 112 de miliarde de lei in 2019, pentru ca in 2020 ritmul de… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

