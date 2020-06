Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 60 de ani si concubina acestuia, in varsta de 53 de ani, din comuna bacauana Garleni au inchiriat o casa in comuna Moldova Sulita, din judetul Suceava, ca sa petreaca o vacanta. Cuplul din Bacau a stat acolo doua zile, iar marți sera și-au gatit cina folosind produse achiziționate…

- La scurt timp, cei doi au ajuns la spital pentru ca s-au intoxicat. El a murit, iar femeia se afla in stare grava.Barbatul in varsta de 60 de ani si concubina acestuia, in varsta de 53 de ani, au inchiriat o casa in comuna Moldova Sulita, din judetul Suceava. Miercuri, 17 iunie, femeia a…

- Un cuplu din Bacau a inchiriat o casa in comuna Moldova Sulita, din judetul Suceava, ca sa petreaca o vacanta. De teama noului coronavirus, cei doi iubiti au curatat spatiile cu mai multe substante de dezinfectare. Ulterior, au ajuns la spital pentru ca s-au intoxicat. El a murit, iar ea este in stare…

- Un barbat in varsta de 60 de ani, din județul Bacau, a murit la Spitalul Campulung Moldovenesc, in timp ce soția sa, de 53 de ani, este in stare grava, dupa ce soții au suferit o intoxicație suspecta in timp ce se aflau intr-o casa din Moldova Sulița. Cei doi soți erau veniți intr-un soi de ...

- Potrivit polițiștilor care au fost prezenți la fața locului, acidentul s-a produs in jurul orei 00.30. Din datele furnizate de autoritați, o dubita in care se aflau sapte persoane, printre care cinci copii, a intrat intr-un cap de pod. La locul accidentului s-au deplasat o autospeciala cu apa și spuma,…

- Transfuzia cu plasma de la pacienți vindecați e o sansa la viața pentru bolnavii de COVID-19. La Galați, un barbat de 45 de ani, aflat in stare foarte grava la ATI, a primit saptamana trecuta tratamentul, iar testele ulterioare au aratat ca a invins boala.

- Un taximetrist de 55 de ani din Craiova si o femeie de 39 de ani au decedat, duminica, intr-un accident rutier grav care a avut loc pe strada Raului in Craiova. Ceilalti pasageri ai taxiului, copilul femeii in varsta de 7 ani si bunicul acesteia, au fost transportati la spital in stare grava, noteaza…