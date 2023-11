Stiri pe aceeasi tema

- Asta in timp ce statiunea Azuga da startul sezonului de schi pe data de 30 noiembrie, de Sfantul Andrei. Astfel ca turiști iși vor putea petrece minivacanța de 1 Decembrie pe cele 7 partii destinate sporturilor de iarna.„Promitem, ne ținem de cuvant, furam startul! Intrucat temperaturile sunt in avantajul…

- „Ura! Se deschide sezonul de schi pe Valea Prahovei!”, „Fals! Partiile nu se deschid inca”, vești antagoniste circula pe rețelele de socializare in privința sezonului de schi din aceasta iarna, facand inimile turiștilor sa penduleze intre agonie și extaz. Autoritațile ne potolesc entuziasmul și anunța…

- Administratorii partiilor de la Buscat, Muntele Baișorii, au revenit cu un update legat de condițiile din resort. Potrivit acestora, in acest weekend se deschide o porțiune din partia albastra pentru saniuș datorita tunurilor de zapada artificiala. „In weekendul 25-26 noiembrie va așteptam la bulgareala…

- Senatorul PNL de Giurgiu, Toma Petcu, infirma categoric informațiile aparute la un post de televiziune, conform carora „25 de primari” din PNL Giurgiu ar fi „migrat” catre PSD. “Nu pleaca nimeni la PSD”, a declarat pentru Ziarul Puterea senatorul Toma Petcu. In ultimele doua saptamani, Toma Petcu a…

- Fostul primar al municipiului Deva in perioada 1996-2012 si apoi in intervalul 2016-2017, Mircia Muntean , s-a inscris luni in Partidul National Liberal (PNL), formatiune politica din care a mai facut parte pana in anul 2011. Revenirea in PNL a fostului edil a fost anuntata de presedinta filialei judetene…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vizitat un muzeu unic in Europa, deschis in judetul Hunedoara de o familie de romani reveniti in tara dupa zeci de ani petrecuti la New York. „Pentru mine, un obiectiv de baza este acela de a le oferi romanilor plecati pe alte meleaguri posibilitatea de…

- Meta continua lansarea funcțiilor de tip „broadcast channel” pe mai multe platforme proprii, precum Facebook și Messenger. Funcția, dedicata creatorilor de conținut, este inspirata de canalele de Telegram, unde administratorul poate trimite mesaje abonaților, insa conversația este doar intr-un singur…

- "Am un prieten foarte bun, decan la o importanta facultate din Bucuresti, care in fiecare dimineata imi scrie: 'Jos Guvernul!'. Eu asa rezist. Ma simt foarte bine. Si rog pe toti prietenii si pe dumneavoastra cand imi scrieti pe whatsapp, pe sms, nu ma deranjeaza daca in loc de 'salut Marcel' incepeti…