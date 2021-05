DE PASTE -Persoana posibil inecata in raul Bloaja In urma cu circa o ora a fost semnalata disparitia unei persoane despre care se crede ca s ar fi putut ineca in paraul Bloaja in zona Rusor. Autoritatile au inceput cautarea acesteia in speranta ca va fi gasita in viata. Vom reveni. Dragos HOJDA The post DE PASTE -Persoana posibil inecata in raul Bloaja appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

