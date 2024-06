Stiri pe aceeasi tema

- Vom avea o prima creșa sportiva, la Pitești! In ideea de a le insufla copiilor, cat mai de timpuriu, placerea și conștientizarea importanței de a face sport, la inițiativa Federației Romane de Baschet, prin președintele Carmen Tocala, administrația primarului Cristian Gentea și-a propus amenajarea Creșei…

- Atenție! Se oprește apa in Bradu! Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Bradu, in ziua de vineri 24.05.2024, intre orele 10 – 18, fiind afectati utilizatorii situati pe Aleea Neajlov si pe strazile adiacente acesteia. „Oprirea furnizarii apei este necesara…

- Se oprește apa in comuna Teiu Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va executa in data de 12 aprilie 2024, intre orele 8 – 16, lucrari de spalare si igienizare a rezervorului de inmagazinare apa potabila din satul Lesile, comuna Teiu, alimentarea cu apa potabila fiind intrerupta in acest interval orar.…

- Valea Iașului: Se modernizeaza iluminatul public Incepand din luna aprilie in localitatea Valea Iașului vor incepe o serie de lucrari pentru modernizarea iluminatului public. Investițiile fac parte dintr-un proiect privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, finanțat…

- Furnizarea apei potabile cu presiune scazuta in municipiul Pitesti, comunele Albota si Bradu, in data de 3 aprilie 2024 Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va executa, in data de 3 aprilie 2024, intre orele 09:00 și 22:00, lucrari de spalare si igienizare a rezervorului de inmagazinare a apei potabile…

- Se oprește apa potabila in comuna Albota in zilele de 27 si 28 martie 2024 Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va executa in zilele de 27 si 28 martie 2024, intre orele 9 – 18, lucrari de spalare si igienizare a rezervoarelor de inmagazinare a apei din satele Fratesti si Cerbu, comuna Albota, alimentarea…

- Lucrare importanta pe drumul expres Pitești – Craiova Se monteaza grinzile pe podurile și pasajele de pe tronsonul 1 al DEx12 (Craiova – Pitești), anunța directorul CNAIR Cristian Pistol. Operațiunile se desfașoara cu doua saptamani mai devreme fața de programul de execuție asumat de constructor, iar…

- Marin Radu II, o legenda a echipei de fotbal din Trivale, a implinit, vineri, 15 martie, 68 de ani. Clubul FC Argeș i-a urat „La mulți ani!”, postand pe pagina de Facebook urmatorul mesaj: Citește și: Avocatul Simonei Halep a studiat la Colegiul Pedagogic din Campulung „Golgeterul all-time al echipei…