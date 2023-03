De la Vocea Romaniei la Art Safari. Piesele lui se asculta in heavy rotation la radio, iar acum Amedeo lanseaza o noua piesa.

Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Ioan, cunoscut publicului odata cu participarea la concursul de talente Vocea Romaniei și caștigatorul ediției din 2018, vine cu o noua piesa de dragoste in luna iubirii: Doar de la ea. Artistul a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibila, iar prima sa apariție in concurs, cover-ul piesei…

- Fosta concurenta la “Vocea Romaniei” lanseaza o noua piesa, dar de data aceasta ne șocheaza cu schimbarea radicala de stil muzical dar și de look. Aura B. lanseaza piesa “Daca te-aș pierde“ un vals, o melodie de dragoste, perfecta pentru dansul mirilor. Aceasta melodie este scrisa chiar de solista,…

- Zhao lanseaza prima colaborare dintre el și florianrus. ,,Te-am pupat” este o piesa jucaușa, cu un scenariu petrecut in luminile clubului, cu accent pe un flirt nevinovat, dintre doua personaje fictive. florianrus completeaza, cu stilul sau inconfundabil, versurile fresh ale lui Zhao, cu un refren ce…

- Mahalo, TwoWorldsApart and Thutmose lanseaza, sub indrumarea Armada, „Feelin’ Down”, o piesa asemeni unei ode catre acea persoana speciala care te poate scoate din orice impediment și care, in cele din urma, te ajuta sa privești din nou cu optimism catre viitor. „Feelin’ Down” este o piesa care combina…

- Prin intermediul unor ritmuri latino vibrante și al unei linii melodice care poate sa-ți ramana intiparita in minte, Raffa FL intra in scena și lanseaza pentru publicul din Romania „Ritmo”, o piesa care invita la dans. „Ritmo” și-a facut deja simțita prezența in topurile internaționale, iar pe YouTube…

- Ester Peony lanseaza „Mi-am promis”, o piesa care transmite multe emoții prin intermediul ritmurilor timide de chitara, al vocii sensibile specifice artistei, cat și prin intermediul unei povești despre o dragoste neimplinita. „Mi-am promis” este o piesa despre puterea de a trece peste o desparțire…

- Andrew Dum lanseaza single-ul „Sometimes” in colaborare cu Medeea și Olaf Blackwood, cunoscut publicului pentru „I Need You” feat. Armin Van Buren, piesa care a intrat in top Billboard. „Sometimes” este o declarație de dragoste și dor pentru o iubire incheiata, un sound dance, energic, o piesa scrisa…