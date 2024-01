De la sicriul forfetar al lui Pogea, la “raiul ” E-factura

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat sambata, in cadrul unei conferința de presa, ca modulul e-Factura este unul foarte important pentru combaterea evaziunii fiscale, in contextul in care GAP-ul de TVA arata ca suntem tara din Uniunea Europeana cu cea mai mare evaziune fiscala si cea mare…

- ANAF atentioneaza cu privire la o noua campanie de mesaje false, transmise in numele institutiei, prin care se solicita „Fisele Client si Fisa Furnizor pentru facturile emise si primite”.

- Sistemul RO e-Factura generalizat, de la 1 ianuarie 2024, pentru toate tranzacțiile realizate intre firmele (persoane impozabile) stabilite in țara noastra The post Sistemul RO e-Factura generalizat, de la 1 ianuarie 2024, pentru toate tranzacțiile realizate intre firmele (persoane impozabile) stabilite…

- Ca pe podium, la priveghi. Așa a defilat un model spunand ca a fost unul dintre „cele mai provocatoare lucruri” pe care a trebuit sa le faca. Erica L. Carrington i-a adus un omagiu designerului Vernest Moore la Muzeul de Arta Newark din New Jersey pe 10 noiembrie, langa sicriul barbatului.

- Localnicii din Motru platesc și in acest an cea mai ieftina gigacalorie din țara. Municipiul Motru este singura localitate din Gorj unde mai exista un sistem centralizat de furnizare a agentului termic. Prețul unei gigacalorii este in acest sezon de 285 de lei, iar dupa aplicarea subvenției de la primarie…

- In locuința voastra exista un aparat de uz casnic ce crește factura de electricitate la finalul lunii. Prețul este unul destul de ridicat, de aproape 5 lei pe zi, in funcție de perioada in care il utilizam. Iata ce trebuie sa știi despre boilerul electric.

- Romanii trebuie sa știe cat curent consuma un calorifer electric, de fapt! Sunt informații foarte importante, mai ales ca sezonul rece sta sa vina, iar problemele cu incalzirea centralizata sunt mereu de actualitate, mai ales in București. Cat curent consuma un calorifer electric, de fapt Toamna s-a…

- Ilinca Bacila, cea care a adus la Eurovision Song Contest din 2017 ultima cea mai buna clasare Romaniei in concurs (locul 7 in finala) și cea mai buna poziționare din ultimii 17 ani, face bani acum cantand la nunți și petreceri private. In ultimii ani, despre frumoasa romanca ale carei triluri tiroleze…