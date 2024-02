De la pedeapsă cu executare la prescrierea faptelor: dosarul controversat al unui judecător sucevean Un judecator din Suceava care a avut probleme cu legea este pe cale sa scape de pedeapsa pe care a primit-o. Daca inițial, Bogdan Barbuța, a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita, acum acesta este pe cale sa scape basma curata și asta pentru ca, exista șansa ca faptele sa se prescrie. Potrivit unor informații pe surse, la data de 22 februarie faptele pentru care Barbuța a fost trimis in judecata de structura centrala a DNA se vor prescrie. Dosarul este in apel la Inalta Curte de Casație și Justiție și este ramas in pronunțare din luna ianuarie. Mai exact, pe 29… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

