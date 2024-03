Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa ce a fost eliberat din inchisoare, liderul opoziției din Senegal, Bassirou Diomaye Faye, a atras sute de susținatori la prima sa apariție publica in calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 24 martie, promițand sa combata corupția,

- Un tanar din Iași a fost condamnat la inchisoare, cu executare, dupa un incident care a escaladat rapid. Amenințari cu moartea și atacuri cu maceta, avand ca mar al discordiei o simpla... varza. La Iași, un tanar a fost condamnat la inchisoare in urma unui incident aparent absurd, pornit…

- Un adept al suprematiei albilor care a intrat deliberat cu camioneta sa intr-o familie de musulmani in 2021 in apropierea metropolei canadiene Toronto a fost condamnat joi la inchisoare pe viata pentru omucidere si activitate terorista, transmite AFP. ''Am estimat ca actele sale constituie o activitate…

- Un tanar de 24 de ani, din satul Gorgota, comuna Razvad, a ajuns saptamana trecuta dupa gratii. Acesta are de executat o pedeapsa de 5 ani de inchisoare pentru comiterea infracțiunii de tentativa de omor. Condamnatul a fost depus la Penitenciarul Margineni, pentru executarea pedepsei. „La data de 8…

- Costurile cu principalul ingredient din care se produce ciocolata s-au dublat in ultimul an si joi au atins un nou maxim istoric, dupa ce vremea secetoasa a afectat arborii de cacao din Vestul Africii, informeaza BBC, conform AGERPRES.La bursa de materii prime de la New York, tona de cacao a atins…

- Un tanar de 20 de ani, condamnat pentru furt calificat in forma continuata, a fost identificat de politisti si incarcerat in Penitenciarul Targu Jiu, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate,…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat, inainte de Craciun, un tanar de 24 de ani, din Calafat, deferit justiției pentru comiterea infracțiunii de omor. Inculpatul a primit o peeapsa de 10 ani de inchisoare pentru fapta comisa. Potrivit oamenilor legii, in noiembrie 2022, tanarul i-a taiat gatul…