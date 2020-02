De frica virusului Covid 19, borșenii au golit magazinele Ca sa nu-i prinsa Coronavirusul nepregatiți și o eventuala carantina fara cele necesare, borșenii au golit astazi magazinele din oraș de marfa. Cumparatorii s-au inghesuit și au cumparat alimente neperisabile, ulei, faina, zahar. Deși in oraș au ajuns deja borșeni intorși din Italia, autoritațile spun ca nu este niciun motiv de panica. „Astazi, in Borșa […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

