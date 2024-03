Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei acțiuni de patrulare desfașurate in zona de frontiera de la Borșa, polițiștii de frontiera maramureșeni au descoperit un tanar cetațean roman, in varsta de doar 18 ani, care a fost descoperit in trafic la volanul unui autoturism marca Fiat. Cu toate acestea, nu era vorba doar despre o abatere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus au oprit, azi, 9 martie a.c., in jurul orei 4.30, pentru control pe raza localitații Borșa un autoturism marca Fiat, avand aplicate placuțe cu numar de inmatriculare provizoriu, specific Romaniei. Mașina era condusa de…

- Politistii de frontiera maramureșeni fac cercetari in privinta unui cetațean roman de 18 de ani, care a fost depistat in trafic la volanul unui autoturism marca Fiat cu numar de inmatriculare fals, fara a avea permis de conducere. Sambata, 9 martie a.c., in jurul orei 4.30, polițiștii de frontiera din…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției stațiunii Sovata au depistat, in data de 2 martie, in jurul orei 10.00, pe DN13A, in localitatea Sarațeni, un autoturism condus de un tanar in varsta de 21 de ani, cu o viteza de 124 km/h. "Pentru depașirea limitei legale de viteza, acesta a fost sancționat contravențional…

- Politistii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean ucrainean care la intrarea in țara a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere necorespunzator categoriei din care face parte autovehiculul pe care-l conducea. In aceasta dimineața, in jurul orei 07.30, in Punctul de Trecere a…

- Luni, 22 ianuarie 2024, in jurul orei 18.30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Samuel Micu din municipiu, un autoturism condus de un tanar de 19 ani, din comuna Galda de Jos. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au depistat in trafic, in orașul Borșa, un tanar din Maramureș care conducea un autoturism de;i nu deține permis de conducere. Mai mult, mașina nu avea placuțe de inmatriculare. Sambata, 20 ianuarie, in jurul orei 20.00, pe timpul unor misiuni de supraveghere și…

- La data de 30 decembrie, in jurul orei 23.45, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Huedin au efectuat semnal de oprire conducatorului unui autoturism care circula pe DN1-E60, in comuna Poieni.„Acesta a refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor, motiv pentru care s-a procedat la urmarirea…