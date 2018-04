Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Organizației Mondiale a Turismului Națiunilor Unite, turismul mondial tocmai a atins punctul sau cel mai inalt in ultimii șapte ani. De fapt, datele preliminare ale organizațiilor arata ca peste un miliard de persoane au calatorit pe plan internațional anul trecut, cu o creștere…

- China a dat asigurari vineri ca nu-i este frica sa plateasca pretul unui razboi comercial cu Statele Unite, dupa ce Donald Trump a dublat miza si a amenintat sa vizeze importuri chineze in valoare de 100 de miliarde de dolari, relateaza AFP.

- Kim Jong-un ar fi efectuat o vizita in China, aceasta fiind prima deplasare in strainatate de cand a ajuns la putere, in 2011. Potrivit Bloomberg, citata de Mediafax , nu exista informații oficiale despre aceasta vizita, dar se știe ca liderul suprem de la Phenian a fost transportat cu un tren special,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a ordonat, joi, impunerea de taxe vamale suplimentare in valoare de 50 de miliarde de dolari la importurile de produse din China si limitarea investitiilor chineze in Statele Unite.

- Cape Town se afla in situația de a fi primul oraș major din epoca moderna, care se confrunta cu amenințarea de a ramane fara apa potabila. Cu toate acestea, situația dificila a orașului nu este singulara și exista multe alte metropole care risca sa ramana fara apa potabila, scrie BBC News. In ciuda…

- China a anuntat ca a introdus in serviciul de lupta noua sa generatie de avioane 'invizibile' J-20, prin care spera sa reduca decalajul fata de Statele Unite ale Americii, transmite vineri Reuters, citand un scurt comunicat al aviatiei militare chineze.Presedintele chinez Xi Jinping supervizeaza…

- 60.000 de copii din Coreea de Nord ar putea fi afectati de foamete. Un numar estimat de 60.000 de copii ar putea fi afectati de foamete in Coreea de Nord unde sanctiunile internationale exacerbeaza situatia incetinind livrarile de ajutoare, a avertizat marti Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).…

- Aceste doua fotografii ale Turnului Eiffel arata foarte asemanator, in schimb nu ambele sint facute in Paris. Una dintre fotografii este intr-adevar realizata in capitala Franței, iar cealalta este facuta unei replici a turnului Eiffel situat in Tianducheng, o suburbie a orașului Hangzhou din China.…