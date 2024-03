Stiri pe aceeasi tema

- Ion Iliescu este unul dintre cele mai cunoscute personaje din Romania. Fostul președinte al țarii a devenit și subiect de glume in ultimii ani, din cauza varstei sale inaintate. Pentru prima data, fostul șef de stat a explicat ce parere are despre aceste replici virale pe Internet și cum le trece cu…

- Un tanar in varsta de 19 ani, din Șcheia, deja infractor cu stat vechi, care are la activ fapte de furt, dar și de talharie, de la varsta de 14 ani, cele mai multe comise in municipiul Suceava, a fost ridicat de polițiști de la domiciliu in baza unei sentințe prin care a fost condamnat la masura ...

- Documentarul "Vika!", disponibil deja pe HBO Max, este un portret dulce-amarui al unei femei care intentioneaza sa celebreze viata pana la sfarsit, o adevarata inspiratie atat pentru generatia de argint, cat si pentru tineri.Vika este un DJ carismatic in varsta de 84 de ani si o adevarata vedeta…

- Florin Piersic știe secretul pentru o viața fericita: 'Asta e adevarata bogație. Cea mai de preț!'Florin Piersic implinește varsta de 88 de ani. El le mulțumește oamenilor pentru toate mesajele de felicitare și spune ca fara ei ar fi mai sarac.„Nu-i timp de nostalgii. Nu inca. Imediat e 27 ianuarie.…

- Craciunul pe rit vechi 2024: Cine și de ce il sarbatorește pe 7 ianuarie. Semnificație, tradiții și obiceiuri Craciunul pe rit vechi: pe 7 ianuarie milioane de creștini ortodocși din intreaga lume, inclusiv din Romania, sarbatoresc Craciunul și Revelionul pe rit vechi. Semnificația celor doua sarbatori…

- Conform tradiției, renunțarea la decorațiile de Craciun dupa cele 12 zile de sarbatoare aduce ghinion. Prin urmare, daca vrei sa atragi norocul in anul 2024, este indicat sa mai ai puțina rabdare inainte de a despodobi bradul, scrie livingetc.com.Așadar, intervalul de timp in care poți despodobi…

- Cu fiecare an care trece, se mai pune un pic de distanța intre epoca actuala (sa-i spunem era noastra) și negura sinistra de dinainte de 1989. O distanța cu atat mai necesara cu cat, așa cum vedem, istoria nu doar ca are tendința sa se repete, ci o face la propriu, amintindu-le celor mai in varsta de…

- Finala Vocea Romaniei 2023 are loc in aceasta seara, la Pro TV, cand cei patru finaliști vor lupta pentru premiul cel mare. Tudor Chirila, unul dintre antrenori, a facut dezvaluiri interesante din culisele emisiunii. Artistul a vorbit și despre colegul sau din juriu, Horia Brenciu, cu care a avut foarte…