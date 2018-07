De ce suntem bombardați cu reclame? Oamenii sunt bombardați zilnic cu mii de reclame, atat online, cat și offline. Avand in vedere creșterea popularitații extensiilor de ad-blocking, e clar ca exista o dorința de a le reduce. Problema principala ramane faptul ca o buna parte din conținut este irelevant pentru utilizatori. Specialiștii RTB House explica modul in care deep learningul (cea mai promițatoare ramura a inteligenței artificiale) poate ajuta oamenii de publicitate sa creasca performanța campaniilor și sa ajunga la utilizatorii cu adevarat interesați, conform unui comunicat al companiei RTB House. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

