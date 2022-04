Stiri pe aceeasi tema

- "Putin a crezut ca poate prelua foarte repede controlul asupra Ucrainei, foarte repede controlul asupra capitalei. S-a inselat", a declarat secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, in cursul unei audieri in Congres."Cred ca Putin a renuntat la eforturile sale de a cuceri capitala si in prezent…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata, 26 martie, pentru Associated Press, ca „razboiul barbar” al președintelui rus Vladimir Putin impotriva Ucrainei, care dureaza de o luna, nu poate fi caștigat de liderul rus.Fostul ministru de externe al Romaniei și ambasador in Statele…

- Volodimir Zelenski a transmis ieri ca se poate negocia statutul regiunilor separatiste Luhansk si Donetk. In cateva orase au inceput sa functioneze coridoarele umanitare, dar ucrainenii au spus ca rusii au atacat unele convoaie de civili. Fortele ruse continua bombardamentele si tot mai mule evaluari…

- Statele Unite și aliații europeni pregatesc sa il evacueze din țara pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe membri guvernului sau, care ar urma sa conduca din Polonia un razboi de gherila impotriva forțelor ruse, scrie Washington Post . Armata ucraineana a opus o rezistența neașteptat de…

- Statele Unite sunt "foarte deschise" la impunerea de sanctiuni industriei de petrol si gaze a Rusiei, a anunțat miercuri, 2 martie, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, potrivit Reuters. Aceasta a precizat ca in prezent autoritațile americane evalueaza posibilul impact al unei asemenea decizii…

- Statele Unite au amenințat Rusia cu sancțiuni „pe care nu le-au vazut niciodata”. Inclusiv cu o posibila retragere din rețeaua globala de mesagerie interbancara SWIFT, masura care ar fi costisitoare pentru economia rusa, dar nu va fi deloc ușor de aplicat, scrie publicația franceza Le Monde . Dupa recunoașterea…

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina avanseaza periculos in zona de la Cernobil, aflata foarte aproape de Donetk. Trupele de ocupație rusa incearca sa puna mana pe centrala nucleara de la Cernobil care mai are un reactor funcțional, transmite antena3.ro „Armata ucraineana isi da viata pentru ca tragedia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca are in vedere ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, acuzand-o ca pregateste continuarea 'agresiunii militare impotriva Ucrainei', dupa ce omologul sau rus Vladimir Putin a recunoscut luni autoproclamatele republici proruse Donetk si Lugansk…