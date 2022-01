De ce soldații elvețieni nu au voie să folosească WhatsApp Armata Elvețiana a interzis utilizarea aplicației WhatsApp in timpul serviciului, dupa cum a confirmat un purtator de cuvant al forțelor militare, in favoarea unui serviciu de mesagerie elvețian considerat mai sigur, in ceea ce privește protecția datelor. Interdicția se aplica și utilizarii altor aplicații de mesagerie precum Signal și Telegram, pe telefoanele personale ale soldaților, in timpul operațiunilor de serviciu, potrivit AFP . La sfarșitul lunii decembrie, comandanții și șefii de stat major au primit un e-mail de la cartierul general prin care se recomanda ca trupele lor sa treaca la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

