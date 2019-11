De ce socialismul şi comunismul devin tot mai atractive în Occident? In timp China, in mod formal o republica populara condusa de un Partid Comunist, a abandonat in practica modelul economic comunist traditional in favoarea unui capitalism corporatist cu statul in rol dominant, ceea ce a si facut posibila dezvoltarea sa exploziva din ultimele trei decenii; in lumea occidentala socialismul si chiar comunismul devin pe an ce trece tot mai atractive. Un sondaj recent comandat YouGov, o reputata companie britanica de cercetare soci (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O treime dintre oamenii din generatia "millennials", respectiv cei nascuți in perioada 1981 - 1996, ar vota in 2020 cu candidatii de extrema stanga, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat la cererea Victims of Communism Memorial Foundation, un ONG cu sediul in Washington, SUA, scrie Mediafax:Capitalismul…

- Mai multe țari, printre care Franța, au blocat deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Albania și Macedonia de Nord, au declarat vineri pentru AFP mai mulți diplomați de la Bruxelles, scrie AFP.Macedonia de Nord spera sa se anunțe deschiderea negocierilor în cadrul reuniunii de marți,…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Daiana Iastremska, numarul 23 mondial, s-a calificat joi in sferturile de finala ale turneului WTA de la Tianjin (China), dotat cu premii totale in valoare de 500.

- Decizia survine la o zi dupa ce Washingtonul a anuntat includerea pe o lista neagra a 28 de organizatii guvernamentale si companii chineze, din aceleasi motive. Secretarul de stat Mike Pompeo s-a referit la o serie de presupuse abuzuri, printre care 'detentii in masa in lagare de internare (...)…

- Șefa Executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a declarat marți ca o intervenție din partea Chinei, in cazul in care protestele antiguvernamentale vor escalada, inca reprezinta o opțiune, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax.Lam a afirmat ca, deși Guvernul din China considera ca…

- Cehoaica Petra Kvitova, numarul 7 mondial, a devenit a sasea jucatoare calificata pentru Turneul Campioanelor la tenis, care va avea loc la Shenzhen (China), intre 27 octombrie si 3 noiembrie, a anuntat luni WTA.

- Australianca Ashleigh Barty, nr. 1 WTA, s-a calificat sambata in finala turneului de tenis de la Beijing (China), dotat cu premii de 8.285.274 dolari, dupa ce a invins-o pe olandeza Kiki Bertens, cap de serie 8, cu 6-3, 3-6, 7-6 (7).

- Presedintele american, Donald Trump, a cerut in mod deschis ca atat Ucraina, cat si China, ar trebui sa investigheze familia rivalului sau Joe Biden, chiar daca se confrunta cu o ancheta de destituire legata de solicitarea sa adresata presedintelui ucrainean de a urmari afacerile fostului vicepresedinte…