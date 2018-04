Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 18 apr — Sputnik. Din verzi se fac roșii peste noapte! Roșiile de import ajunse pe rafturile supermarketurilor din Timișoara sunt vopsite cu o super tehnologie, a explicat Cosmin Popescu, rectorul Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara Regele Mihai I al României,…

- Din verzi se fac rosii peste noapte! Rosiile de import ajunse in rafturile supermarketurilor din Timisoara sunt vopsite cu o super tehnologie, a explicat Cosmin Popescu, rectorul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Regele Mihai I al Romaniei. Intrebat de ce rosiile din marile magazine…

- Roșiile de import pe care le gasești pe rafturile din supermarketuri sunt vopsite cu o super tehnologie, potrivit lui Cosmin Popescu, rectorul Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara „Regele Mihai I a Romaniei”. Profesorul Popescu a explicat ca roșiile care nu au niciun gust dar arata…

- Din verzi se fac roșii peste noapte! Roșiile de import ajunse in rafturile supermarketurilor din Timișoara sunt vopsite cu o super tehnologie, a explicat un profesor al Universitații de Știinte Agricole și Medicina Veterinara Regele Mihai I al Romaniei, transmite businessmagazin.ro.

- Rosiile sunt colorate peste noapte. Aceste legume aduse din import si ajunse pe rafturile supermarketurilor din Timisoara sunt vopsite cu o super tehnologie, dupa cum explica rectorul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Regele Mihai I al Romaniei, potrivit Opinia Timisoarei.

- Rosiile sunt colorate peste noapte. Aceste legume aduse din import si ajunse pe rafturile supermarketurilor din Timisoara sunt vopsite cu o super tehnologie, dupa cum explica rectorul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Regele Mihai I al Romaniei, potrivit Opinia Timisoarei. http://evz.ro/secretul-rosiilor-romania-artifical.html

- Rosiile sunt colorate peste noapte. Aceste legume aduse din import si ajunse pe rafturile supermarketurilor din Timisoara sunt vopsite cu o super tehnologie, dupa cum explica rectorul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara...

- Ioan Stefan Groza, profesor al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, a fost numit secretar de stat in Ministerul Educatiei. Groza, care a mai lucrat pe un post de director in Ministerul Educatiei in perioada in care ministru al Educatiei era Sorin Campeanu, a fost…