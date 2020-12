Copresedintele USR PLUS, deputatul Dan Barna, primul pe lista pentru Camera Deputaților la Sibiu, nu poate vota deoarece este in carantina, fiind confirmat pozitiv la COVID-19. Barna nu poate solicita nici urna mobila, deoarece s-a izolat in București, iar domicliul sau este in Sibiu. Dan Barna candideaza pentru al doilea mandat de deputat. The post De ce nu poate vota Dan Barna, liderul USR, nici cu urna mobila appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .