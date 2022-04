Despre pisici se spune, printrre multe alte lucruri pozitive, ca sunt cei mai buni „terapeuți și psihologi”. Potrivit specialiștilor, torsul pisicilor exprima mai presus de toate un mod de atașament mult mai profund decat credem in contactul cu oamenii. Prin tors, pisica iși exprima propria stare de bine, iar senzațiile pe care ți le da sunt și foarte bune pentru sanatatea ta. Cercetatorii spun ca percepem torsul pisicilor in doua moduri, dar cu urechile in primul rand. Torsul rezoneaza ca o mica muzica pe care o cunoaștem bine, ceea ce ne liniștește pentru ca am auzit-o deja. Este o amintire…