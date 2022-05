De ce lumea discută deja despre 6G, în timp ce 5G încă nu este omniprezentă? (P) De ce vorbim deja despre 6G cand au trecut abia cateva luni de cand primele dispozitive de consum compatibile 5G au ajuns pe piata? Ciclul tehnologic tipic de 10 ani este o parte din motiv. 5G promitea viteze de descarcare de multe ori mai rapide decat retelele 4G LTE actuale si timpi de latenta semnificativ mai mici. Dar 6G este setat sa ridice stacheta si mai sus, cu viteze estimate la 100 de ori mai mari decat 5G. De asemenea, promite o latime de banda crescuta pentru a mentine consumatorii mai conectati decat oricand. Specialisti estimeaza ca va fi abia peste un deceniu termenul la care tehnologia… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datorita internetului și a evoluției tehnologice, dar și a cererii pentru jocurile online, industria de gambling a evoluat foarte mult in ultimii 20 de ani. Odata cu dezvoltarea internetului la scara larga, care a inceput dipa 1990, cazinourile clasice au inceput sa dezvolte business-ul și in mediul…

- Cazinourile online licențiate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc ofera mai multe tipuri de Blackjack, unul dintre cele mai populare jocuri de carți. Despre acest joc se spune ca are cea mai buna rata de caștig, atat in secțiunea de mese electronice, cat și la mesele live. De exemplu, Winmasters…

- „Am inteles ca s-au trimis controale sa se vada de ce s-a intamplat acest lucru. A fost neadecvat acel pret si acea stire prezentata sa creeze asa ceva in toata Romania. Asta inseamna ca toata lumea este tensionata, toata lumea este ingrijorata, la fel ca si noi, este evident acest lucru.Venim dupa…

- Mulți dintre amatorii de jocuri de noroc care jucau in agențiile și cazinourile stradale s-au mutat in online, pe de o parte forțați de restricțiile pandemice, pe de alta parte atrași de avantajele prezentate de cazinourile de pe internet. Daca tu inca nu ai facut acest pas, dar te gandești sa testezi…

- Cazinourile online au parcurs un drum lung de cand primul software a fost dezvoltat in 1994 de catre o companie numita Microgaming, cu sediul in Insula Man (Marea Britanie). Jocurile simple, dar eficiente, din primii ani au fost actualizate an de an, iar industria cazinourilor online valoreaza acum…

- Piata este inundata in ziua de astazi de televizoare si majoritatea marcilor care vand televizoare de top au caracteristici unice care le fac sa iasa in evidenta. Dintre acestea, televizoarele LED si LCD au fost cele mai cautate, datorita multitudinii de functii pe care ambele le ofera. A face alegerea…

- Lumea cazinourilor online a crescut enorm in ultimul deceniu. Acum exista mii de opțiuni disponibile pentru a alege atunci cand jucați jocuri de noroc pe internet. Cu toate acestea, exista inca o serie de capcane la care jucatorii noi pot cadea prada. Mulți oameni care joaca sloturi online sau jocuri…

- Optimizarea Seo a magazinelor online este cea mai eficienta și buna tehnica pentru a obține clienți noi și a-i pastra pe cei existenți. Studiile efectuate au aratat ca mai mult de jumatate dintre clienții online incep procesul de achiziție cu ajutorul unui motor de cautare. Astfel, optimizarea SEO in…