Specialistii Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC) au realizat un ghid si un test online pentru depistarea deepfake, fenomen despre care afirma ca a adus schimbari semnificative in peisajul fraudelor online. ”Fenomenul Deepfake a adus schimbari semnificative in peisajul fraudelor online. Este crucial sa fiti vigilenti in mediul online”, au transmis, luni, specialistii DNSC. Institutia pune la dispozitie si un informativ care poate ajuta la recunoasterea acestor capcane online. Ghidul Deepfake incepe cu definirea conceptului ca ”o manipulare digitala a unei inregistrari video,…