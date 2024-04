De ce fuge Ciolacu de Cotroceni

Stiri pe aceeasi tema

- ”Pentru toate acele declaratii (seful statului s-a adresat PSD cu ”Jo napot kivanok, PSD!”, in 2020 - n.r.) si stiti foarte bine ca am iesit de zeci de ori si i-am transmis presedintelul Romaniei ca eu imi doresc un presedinte si al meu, cu toate ca nu l-am votat. Asa e corect. Asta inseamna o Romanie…

- CARAȘ-SEVERIN – Asta a spus, printre altele, prim-vicele PSD, Sorin Grindeanu, astazi la Oțelu Roșu, intrebat fiind de situația candidatului social-democraților la Primaria Caransebeș! Daca la finalul anului trecut Grindeanu și Ciolacu il anunțau pe Felix Borcean, primarul in exercițiu, viitorul candidat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara ca va demisiona din functie daca va pierde alegerile, iar presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a punctat ca nu demisia din functie primeaza, ci rolul liderilor coalitiei este acela de a mobiliza activul de partid si electoratul. Cei doi copresedinti…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca si presedintele PSD Marcel Ciolacu au o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, miercuri, inainte de anuntarea intelegerii privind alegerile din acest an, care va avea loc in cursul serii, la ora 19.00, au precizat surse politice. potrivit news.ro. Cei doi presedinti ai coalitiei…

- Nu doar premierul Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, este un nume cotat cu șanse pentru a reprezenta Buzaul in cursa pentru Palatul Cotroceni. Informațiii de ultima ora indica faptul ca un alt buzoian ar fi in carți pentru competiția interna a unei formațiuni politice in vederea…

- Liderul USR Catalin Drula a declarat marți, la Digi24, in contextul in care negocierile din coaliție pe tema comasarii s-au blocat, ca aceasta tema este una falsa și nu are nicio legatura cu problemele reale ale Romaniei. „Este doar o preocupare a politicienilor pentru politicieni”, a spus Drula. Ba…

- Liderul AUR, George Simion, a fost intrebat daca Mircea Geoana ar fi o opțiune pentru a fi candidatul AUR la alegerile prezidențiale. In prima faza, Simion a spus ca nu este o opțiune Mircea Geoana, dar apoi a nuanțat raspunsul și a explicat ca ia in calcul orice opțiune care ii va ”trimite acasa pe…

- Marcel Ciolacu se arata optimist in privința alegerilor. Liderul social-democraților și-a exprimat dorința ca PSD sa caștige alegerile. In caz contrar, acesta anunța ca va pleca acasa. „E un an provocator 2024, un an unde imi doresc ca PSD sa castige toate randurile de alegeri. Categoric, ca daca nu…