Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Turda a primit „control judiciar” pentru 60 de zile dupa ce i-a furat telefonul mobil unei minore și a agresat-o fizic. Miercuri, 20 iulie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale au dispus masura reținerii pentru 24 de ore, fața de o tanara de 19 ani, banuita de savarșirea infracțiunii…

- Franta a confirmat vineri ca doneaza Kievului un laborator mobil de analize ADN si da asigurari ca va continua sa sustina ”lupta impotriva impunitatii” in Ucraina, unde Rusia este acuzata de crime de razboi, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Il gasim in supermarketuri - fie in conserve, fie la raionul de fructe. Oricum ar fi consumat, ananasul reprezinta o sursa bogata de vitamine, minerale și fibre naturale pentru organism. Specialilștii spun ca fructul tropical este bogat in enzime și antioxidanți care susțin sistemul imunitar și ajuta…

- Daca te-ai saturat sa strangi telefoane vechi in sertar, pentru ca nu știi ce sa faci cu ele și cum sa le reciclezi responsabil, iata cateva idei pe care le poți pune in aplicare. Daca ești tentat sa arunci telefonul mobil la gunoi, dupa ce s-a stricat, ar fi bine sa te mai gandești o data. Fii…

- Husa pentru telefonul mobil este mai mult decat un simplu accesoriu estetic, cu ajutorul careia sa ii oferi acestuia un plus de personalitate, ci și o excelenta metoda de a-l proteja in fața unor potențiale accidente.

- Un hot de telefoane a scapat „basma curata" dupa ce a furat un telefon mobil dintr-un autoturism. Dupa ce politistii l-au prins, proprietarul s-a impacat cu el. „Un tanar a reclamat politistilor despre faptul ca persoane necunoscute i-au sustras din autoturismul parcat, lasat neasigurat, telefonul mobil,…

- Avocatul Gheorghe Piperea avertizeaza asupra riscurilor contractarii unor credite in aceasta perioada și a unui posibil fenomen – saracofobia și flamandofobia – de care s-ar face vinovați, in opinia sa, „ideologii care promoveaza ura fața de saraci și fața de flamanzi”. In ani de criza, nu e indicat…

- ARAD. “Vineri, 6 mai, in jurul orelor 15,30, un cetațean ce tranzita Piața Avram Iancu a gasit pe jos un telefon mobil, pe care l-a predat echipajului de polițiști locali din cadrul Biroului Ordine Publica și Intervenție ce patrula pedestru in zona. In mai puțin de jumatate de ora, proprietarul a fost…