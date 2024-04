Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a aprobat un proiect care iși propune sa simplifice accesul la servicii publice și private in intreaga Uniune: portofelul digital. Mai precis, UE vrea sa ne scape de hartii, de cozi, de timp pierdut și sa ne permita accesul la un sistem ușor de folosit oriunde in comunitate.

- Cat este amenda pentru vorbitul la telefon la volan. In ce condiții pot ramane șoferii fara permis Șoferii care vorbesc la telefonul mobil fara sa foloseasca un hands-free, in timp ce conduc mașina, risca sa fie amendați și chiar pot ramane fara permis de conducere, in anumite situații. Legea rutiera…

- Deși acum pare ca toata lumea a uitat, in urma cu mulți ani, Turda se bucura de un punct turistic destul de special și anume Gradina Zoologica. Gradina Zoologica din Turda Infiintata inca din anul 1953, Gradina Zoologica din Turda a fost una dintre cele mai vechi din tara si unica din judetul Cluj.…

- Vești rele pentru cei care au mașini vechi! Toți deținatorii de astfel de vehicule trebuie sa afle ca ar putea sa le piarda, in funcție de anul in care au fost produse și defectele pe care le au. Directiva vine chiar de la Uniunea Europeana. Schimbari majore pentru deținatorii de mașini Uniunea Europeana…

- Principalele declarații ale lui Christian Nasulea, profesor de economie, in cadrul unei emisiuni TV despre posibilitatea introducerii cotei progresive de impozitare:"Noi am mai avut o cota progresiva de impozitare, am mai avut impozit progresiv in Romania și cel mai important lucru care ar trebui sa…

- Mai multe țari din Uniunea Europeana(UE), printre care și Romania, au cerut, miercuri, sancțiuni impotriva procurorilor, instanțelor și funcționarilor din penitenciarele rusești in urma morții celui mai aspru critic al Kremlinului, Alexei Navalnii, se arata intr-un document consultat de Reuters, potrivit…

- Vești bune pentru șoferi! Prima banda dedicata vehiculelor din Uniunea Europeana in punctul vamal de la Calafat a fost pusa in funcțiune. CNAIR a facut anunțul oficial! Se deschide prima banda dedicata exclusiv autovehiculelor UE Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a precizat ca Compania Naționala…

- Rata anuala a inflației a inregistrat o ușoara scadere la 6,6% in luna decembrie 2023, comparativ cu 6,7% inregistrat in luna noiembrie.Prognoza BNRConform ultimului raport trimestrial prezentat de Banca Naționala a Romaniei (BNR) in luna noiembrie, estimarea pentru inflația la finalul anului curent…