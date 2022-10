Stiri pe aceeasi tema

- Orașul strategic Liman, din regiunea estica Donețk, a fost complet eliberat de forțele ruse, a anunțat duminica Volodimir Zelenski, la o zi dupa ce trupele Kievului au patruns in orașul controlat de forțele Moscovei din luna mai. Intre timp, contraofensiva ucraineana continua in regiunea estica Donețk,…

- Luni, 12 septembrie, Ucraina a anuntat noi succese militare, spunand ca a ajuns la frontiera cu Rusia si ca a eliberat intr-o luna echivalentul unui teritoriu care are de sapte ori suprafata Kievului de sub controlul rușilor, care a raspuns bombardand unele zone recucerite de fortele armate ucrainene,…

- O analiza a Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW) concluzioneaza ca forțele ucrainene au avansat in ultimele ore cel puțin 20 de kilometri in teritoriul controlat de ruși in estul țarii, recapturand aproximativ 400 de kilometri patrați. Trupele rusești preocupate in primul rand de contraofensiva…

- In ziua 192 de le inceputul invaziei ruse in Ucraina, fortele Moscovei isi continua eforturile de a obtine controlul total asupra regiunii Donetk, in timp ce ucrainenii au reusit sa dobandeasca o „surpriza tactica" prin declansarea contraofensivei din regiunea Herson, unde ataca pe trei axe principale.…

- Moscova a inceput sa faca planuri concrete pentru a organiza referendumuri in mai multe orase din parti ocupate in estul Ucrainei, intr-o tentativa de a le atrage mai aproape de Rusia, potrivit unor oficiali de rang inalt de la Washington, transmite Agerpres . Un inalt oficial din Consiliul pentru securitate…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca nu vor putea exista negocieri cu Ucraina sau cu aliatii sai internationali daca Moscova va proceda la organizarea de referendumuri privind aderarea la Rusia in zonele ocupate, informeaza Reuters. Fortele ruse si aliatii lor separatisti detin acum…