De ce e bine să mănînci nuci în fiecare zi Nucile au efect impotriva depresiei, alunga starile de oboseala si astenia. Nutritionistii considera aceste fructe ca fiind alimente de baza in cadrul unei diete sanatoase. Nucile au un continut ridicat de acizi grasi Omega 3, motiv pentru care medicii nutritionisti le recomanda in special persoanelor care sufera de depresie, acuza stari de oboseala sau se confrunta cu astenie. Mai multe, ac Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- CS Ocna Mureș nu a reușit sa treaca peste oboseala acumulata in meciul din play-off-ul Cupei Romaniei și a remizat pe teren propriu cu Sanatatea Cluj, scor 0-0. O partida in care ocnamureșenii au presat, au avut numeroase oportunitați, dar in același timp și R. Stanga a intervenit salutar in actul secund…

- Sezonul citricelor Nu uitati cat de importante sunt citricele, mai ales pentru sistemul imunitar. Acesta din urma trebuie sa fie puternic in sezonul rece, asa ca e bine sa-l pregatim din timp. O putem face consumand lamai, portocale sau grapefruit. E bine de stiut ca si bananele, ananasul si avocado…

- Mitica se intalneste cu Costica.Costica intreaba: ndash; Arati obosit De ce ndash; Muncahellip; muncahellip; munca, de dimineata pana seara si asta in fiecare zihellip;ndash; De cand ndash; Maine incephellip; ...

- Incidentul a avut loc luni, 15 august, la bordul unui Boeing 737-800 al companiei Ethiopian Airlines care opera un zbor pe ruta Khartoum (Sudan) catre Addis Abeba (Etiopia), potrivit Aviation Herald, publicație specializata in domeniul aviației, citat de CNN . Datele obținute de Aviation Herald indica…

- Alimentația pisicii este cheia unei vieți lungi și sanatoase. Este necesar sa acorzi mare importanța acestui aspect din ingrijirea sa, astfel incat aceasta sa primeasca exact nutrienții de care are nevoie, in cantitați echilibrate. In ce ar trebui sa constea mesele zilnice ale pisicii? Ce substanțe…

- Nutriționiștii au spus care este alimentul cu cea mai mare cantitate de iod. Are putine calorii si se gaseste in magazine. Iodul pentru organismul uman este important și, mai ales, necesar pentru dezvoltarea fizica și mintala. Lipsa lui poate duce la afecțiuni grave atat la copii, cat și la adulți.…

- Dupa multe ore de munca, alergat un maraton sau facut treburi prin casa, organismul nostru se simte obosit și simte nevoia de o pauza. Prof. dr. Vlad Ciurea iți dezvaluie care este bautura care te scapa de extenuare și te revitalizeaza in doar cateva minute. Despre ce licoare magica ar fi vorba. Cum…