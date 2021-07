Stiri pe aceeasi tema

- O casa de pe strada Florilor din Gherla atrage constant mașini, ca un magnet. Șoferii își pierd cotrolul și se lovesc de gard sau de poarta, scrie Gherla INFO. „De patru ori m-am trezit în ultimii ani cu mașini intrate…

- Presedintele Joe Biden crede ca a obtinut puncte in dorinta sa de a demonstra ca democratiile sunt eficiente comparativ cu politica Chinei, iar in prezent si-a exprimat intentia de a se intalni cu omologul Xi Jinping in urmatoarele luni, conform unei declaratii facute joi de Casa Alba, transmite AFP.…

- "Si PNL are nevoie si Romania are nevoie (de un suflu nou - n.r.). Romania se schimba, toata clasa politica ati vazut ca trece prin transformari in ultima perioada. Este randul si PNL sa faca acest pas spre o conducere noua, sa mergem spre o viziune noua, europeana, avem nevoie de reforma. PNL este…

- Remus Florian conduce afacerea Oriflame in Romania de la inceputul anului 2018 in funcția de Director General, insa cariera in cadrul companiei și-a inceput-o in anul 2011, cand s-a alaturat echipei de vanzari. Un adevarat game changer, Remus este un om de actiune, devenind promotorul nu doar al unui…

- Antrenorul formatiei Sepsi Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a prefatat partida cu Universitatea Craiova, programata maine, de la ora 19.00, in Covasna. Acesta se asteapta la un mini retur dificil si asta nu doar din pricina valori adversarelor ci si al oboselii. „Incepe acest mini retur al play-off-ului…

- George Best, unul dintre marile talente ale fotbalului. Nord-irlandezul care a cucerit Anglia și Europa cu Manchester United, caștigand Cupa Campionilor și Balonul de Aur la doar 22 de ani. Primul popstar din sport, un rebel la fel ca The Beatles. Atenția, publicitatea, presiunea l-au macinat. Alcoolul…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, nu a avut nicio reacție dupa ce migranții au injunghiat mortal un afgan și au injunghiat un altul in cadrul unui conflict de strada. Primarul Timișoarei nu a comentat in niciun fel incidentul. Amintim insa ca una din prioritațile administrației Fritz din aceste…

- Leo Grozavu (53 de ani), antrenorul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, se teme de arbitrajul de la meciul cu FCSB, din ultima etapa a sezonului regulat. Sepsi - FCSB se joaca sambata, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro Sepsi s-a calificat in play-off pentru a doua in istorie, dar Leo Grozavu are planuri…