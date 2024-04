Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 1 aprilie 2024, a emisiunii Mireasa - Capriile Iubirii de la Antena Stars a adus multe emoții in casa. Delia și Liviu sunt intr-o relație de astazi! Cei doi concurenți de la Mireasa și-au dat frau liber sentimentelor și s-au sarutat la petrecerea de sambata. Iata…

- Delia a inceput sa planga in aceasta dimineața, iar acest lucru a dus la o serie de intrebari din partea colegei sale de camera. Concurenta a fost sincera și nu și-a ascuns sentimentele, astfel ca i-a marturisit acesteia una dintre cele mai grele incercari ale vieții sale. Iata ce persoana draga sufletului…

- Antonia a decis sa se desparta de Valentin. In seara petrecerii, concurenta și-a exprimat incertitudinea in ceea ce privește relația ei cu cel cu care, de curand, confirmase ca formeaza un cuplu. Tanara i-a marturisit partenerului sau ca se simte confuza și ca a intrat in relația cu el cumva forțata.

- Pentru Dediș și Delia incertitudinile au plutit la petrecerea din casa Mireasa. Dupa discuții despre opritul cunoașterii, cei doi s-au sarutat. In emisia live Delia și Dediș au spus ca sunt inca intr-o cunoaștere.

- Valentin a primit un bilețel de la fosta iubita, cea despre care spunea ca o ”iubește” in clipul de prezentare. ”La mulți ani, viața mea. Sa fii fericiti”, i-a scris fosta partenera.

- In mediul online, cei doi foști concurenți ai emisiunii „Mireasa” au facut un anunț care a adus un val de emoție și bucurie printre fanii lor. Bogdana și Liviu au decis sa impartașeasca un moment special din relația lor, marcand implinirea a 5 luni de la inceputul casniciei lor.

- Dediș a avut doua intalnire cu Delia, dar in același timp, vrea sa o cunoasca mai bine și pe Eliza, despre care spune ca nu a aflat foarte multe, dar i-a starnit interesul. Concurentul a stat de vorba cu o alta fata, Iuliana, despre intreaga situație.

- Dupa ce și-a exprimat preferința pentru Andrada, baieții l-au tachinat pe Liviu. In emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 24 ianuarie 2024 au fost difuzate imagini cu discuțiile baieților, imagini pe care Andrada le-a vazut.