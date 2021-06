De ce a dispărut Puya din dispărut reclamele la cipsuri? Solistului de la ”La Familia” i s-a tras de la ”Familia tradițională” De ce a disparut Puya din disparut reclamele la cipsuri, este o intrebare pe care și-au pus-o mulți avand in vedere ca hip-hoperul este o figura deja asociata cu unul dintre cei mai cunoscuți producatori de cipsuri la nivel global. De ce a disparut Puya din disparut reclamele la cipsuri? La acesta intrebare a raspuns chiar acesta, ”ruperea” fiind pus pe seama unui mesaj al acestuia in mediul online, in perioada inițiativei cetațenești a Coaliției pentru Familie, care cerea modificarea articolului 48 din Constituția Romaniei. Puya, pe numele sau Dragoș Gardescu a simțit nevoia sa susțina public… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Afacerea lui Viorel Șipoș, la 3 Sud Est, restaurantul sau tradițional este ”pazit” de militarii care tranziteaza baza militara NATO de la M. Kogalniceanu. ”Casa Rustica”, investiția solistului, se afla in vecinatatea bazei aeriene. Solistul, membru al celei mai populare și longevive formații dance romanești,…

- Puya, care a avut o colaborare de multi ani cu brandul de chipsuri Lays, a explicat de ce aceasta s-a intrerupt in 2018. Totul a inceput de la o postare de Facebook, care avea legatura cu „familia traditionala”, dupa cum a amintit acesta intr-un interviu la „Aproximativ Discutii”, cu Gojira.…

- La data de 31 mai 2021, in jurul orei 22:50 Poliția Orașului Panciu a fost sesizata de catre o femeie cu privire la faptul ca fiul sau, BODEA ADRIAN de 39 de ani, din Panciu, a parasit domiciliul ieri, in jurul orei 12:00 iar pana in prezent nu a revenit, se arata intr-un comunicat de […] Articolul…

- Un bistrițean care a disparut sambata dimineața de la domiciliu, este cautat de familie și polițiști. Barbatul a fost dat in cautare naționala. Un barbat in varsta de 64 de ani este cautat de polițiști, fiind disparut din data de 22 mai, de la domiciliul din municipiul Bistrița, județul Bistrița-Nasaud.…

- Salvamontiștii din Bușteni și din cadrul Salvamont Prahova au fost solicitați sa intervina, luni noapte, pentru cautarea unui cetațean britanic de 42 de ani, plecat la munte in urma cu trei zile și care nu s-a mai intors acasa. Barbatul a fost gasit spanzurat in padurea dintre Bușteni și Poiana Țapului,…

- Un cetatean britanic in varsta de 42 de ani, care a fost dat disparut de familie, luni dimineata, dupa ce acesta nu a mai raspuns la telefon, este cautat de salvamontistii serviciilor Busteni si Prahova. Potrivit datelor comunicate, luni seara, de Salvamont Busteni, barbatul este plecat de trei zile…

- La Familia a lansat o noua melodie, una manifest, in care iși asuma mesajul pro-familie, pro-biserica și militeaza pentru patriotism. Puya și Tudor Sișu, printre puținii artiști care au militat pentru Referendumul pentru Familie, vorbesc in noua lor piesa intitulata ”Terorist” despre nivelul…