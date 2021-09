Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea preturilor gazelor inaintea iernii este o dovada ca Uniunea Europeana are nevoie de un plan de securitate energetica pe termen lung, a declarat directorul general al grupului energetic italian Eni, Claudio Descalzi, publicatiei La Repubblica, transmite Reuters.Descalzi a subliniat…

- In tarile europene si Marea Britanie, centrele de stocare sunt pline in proportie de 72%, comparativ cu 94% in aceeasi perioada a anului trecut si o medie de 85% in ultimii 10 ani pana la sfarsitul lunii septembrie, relateaza Reuters, preluat de HotNews.ro.Depozitarea gazelor este utilizata ca rezerva…

- Pretul gazelor naturale inregistreaza o crestere istorica, iar asta este o veste proasta pentru toata lumea, de la producatorii de ceramica din China si pana la clientii unei patiserii din Paris, transmite Bloomberg. Costul gazelor naturale este deja la un nivel record pentru acest moment…

- Autoritațile americane au anuntat joi, 2 septembrie, ca racheta SpaceShipTwo a Virgin Galactic nu poate zbura pana la finalizarea unei investigatii privind devierea traiectoriei la coborare la zborul din 11 iulie, transmite Reuters.Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) a anuntat miercuri…

- O declarație de venituri depusa in Statele Unite, ca parte dintr-un litigiu comercial, ofera o imagine a puterii financiare a gigantului tech Google.Magazinul de aplicatii mobile al Google a generat venituri de 11,2 miliarde de dolari in 2019, potrivit unei declaratii depusa la autoritatile…

- Preturile petrolului au crescut miercuri pentru a treia zi consecutiv, cu circa 1%, dupa datele ale guvernului american potrivit carora cererea de carburanti a urcat la cel mai ridicat nivel atins de la debutul pandemiei de Covid-19, transmite Reuters.Cotatia petrolului Brent a avansat cu…

- Zborurile comerciale si cele de tranzit au fost anulate pe aeroportul din Kabul, unde mii de afgani incearca sa fuga din tara lor aflata intr-un haos total dupa ce talibanii au preluat puterea, a anuntat luni Autoritatea aviatiei civile din Afganistan (ACAA). ''Nu vor exista zboruri comerciale…