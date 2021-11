De câte ori apare Iaşul în programul de guvernare Este vorba doar de o schita, pentru ca un asemenea document nu exista pe site-ul guvernului. Obiectivul construirii sediului Operei din Iasi a fost preluat, alaturi de alte intentii de investitii, in programul de guvernare al Cabinetului Ciuca. Valoarea estimata a edificiului este cea anuntata la Iasi cu mai mult de un an in urma, de ministrii Culturii si Mediului de atunci, Bogdan Gheorghiu, respectiv Costel Alexe, aflati la acea vreme in campanie electorala: 15 milioane de euro. Proiectul se afla, de asemenea, in aceeasi situatie, pentru ca inca nu a fost desemnat terenul pe care urmeaza sa… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan a avut nevoie de certificat verde pentru a intra azi la o intalnire de la Ministerul Transporturilor, motiv pentru care și-a scos documentul pe baza unui teste PCR negativ, el nefiind vaccinat, a confirmat un oficial din Primaria Capitalei, pentru Libertatea. Edilul a folosit testul PCR…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a prezentat la intrarea in ministerul Transporturilor un test PCR Negativ pentru a putea intra in instituție, asta dupa ce joi acesta ar fi fost refuzat la intrarea in Guvern in condițiile in care nu s-a vaccinat pana acum. La ministerul Transporturilor a fost semnat…

- Nu mai puțin de 304.200 de doze de vaccin de la compania Pfizer BioNTech vor sos maine in țara. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana și vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Autoritațile au anunțat ca transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare,…

- Peste 2.200 de localitati au incidenta cazurilor de COVID-19 peste 3 la mie. Dintre orase si municipii, cea mai mare incidenta a cazurilor este in Otopeni - 22,33, iar in cazul comunelor, Branisca, din jud. Hunedoara, unde incidenta este 35.95. Un numar de 280 de orase si municipii au incidenta…

- Premierul Florin Cițu l-a numit, pe 29 septembrie, in funcția de secretar general adjunct la Ministerul Justiției pe Dragoș Ionuț Banescu, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial, informeaza G4Media . Potrivit lui Valeriu Nicolae, contributor Libertatea, Banescu, 50 de ani, a facut doua…

- „Luni, 4 octombrie 2021, vor fi instituite restrictii de circulatie, prin inchiderea caii 2 de rulare, pe sensul de mers Constanta - Bucuresti, in vederea realizarii lucrarilor de reabilitare a Podului de la Cernavoda, situat pe Autostrada A2, la km 157+600. Vor continua lucrarile de reparatii si reabilitare,…

- Timișoara este minicipiul cu cea mai ridicata rata de infectare din țara, aceasta ajungand, miercuri, de 8.08 cazuri la mia de locuitori.In urma cu o zi, in Timișoara, rata de infectare a fost de 7,65, potrivit sursei citate.In aceste condiții, in 48 de ore ar urma sa fie convocat comitetul pentru situații…

- Polițiștii amenința din nou cu proteste! In luna septembrie, aceștia vor ieși in strada impotriva Guvernului PNL-USR-PLUS-UDMR. Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI organizeaza protestul numit „Caravana Moldovei". Se va pleca de lași, spre București. Printre nemulțumirile…