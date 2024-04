Stiri pe aceeasi tema

- Apple a anunțat ca a eliminat WhatsApp și Threads, aplicații deținute de Meta, de pe varianta chineza a App Store-ului sau, la ordinele guvernului de la Beijing. Motivul ar fi ingrijorarile cu privire la securitatea naționala pe care guvernul chinez le-a exprimat cu privire la cele doua aplicații. Alte…

- Alatura-te acestui canal pentru a primi acces la beneficii: https://www.youtube.com/channel/UCug9dNJcNSA875dabXtIr3g/join Te poti abona GRATUIT la canalul de Youtube ZTV https://www.youtube.com/c/ztvro click pe clopotel si vei primi cel mai repede inregistrarile video. Facebook: https://www.facebook.com/groups/ztvmedia/…

- Exista un trend pe care il vad mai ales in afara, care se numește ”digital detox”, un fel de ”detoxifiere digitala”. Nokia, de exemplu, rupe pe vinzari pe telefoane care au doar taste și in partea de sus doar Whatsapp, Facebook, adica telefoane clasice. Acest trend incepe sa fie implementat și pe telefoanele…

- Un caz șocant a ajuns in atenția procurorilor din Capitala. Un „conflict spontan” intre o femeie și soțul ei, ce a avut loc, din primele informații, intr-un apartament de bloc din Sectorul 6, s-a soldat cu moartea barbatului. O femeie din Ucraina, in varsta de 68 de ani, a fost retinuta de procurorii…

- Trapperul Gheboasa a confirmat duminica, 3 martie, faptul ca DIICOT l-a prins cu droguri și a precizat ca este bine, sanatos și in libertate.„Eu am fost acuzat de deținere pentru consum. La percheziția de pe 1 martie, la mine acasa, nu s-a gasit absolut nimic, iar pentru deținere pentru consum, in Romania,…

- In perioada 6-7 martie, se vor afla la București lideri importanți ai UE cu ocazia congresului PPE. Printre aceștia se numara Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, dar și șefi de stat și de guvern. De asemenea, vor mai fi prezenți comisari…

- Importurile din Ucraina dau, din nou, peste cap industria alimentara din Romania. Dupa scandalul cerealelor, s-au nascut tensiuni din cauza carnii de pui. Un pui produs in Ucraina costa 3,20 euro fața de 7 euro in UE, iar importatorii majori de pui ucainean sunt Ungaria, Slovacia, Polonia și Romania.…

- Comisia Europeana a propus la sfarșitul lunii ianuarie prelungirea cu inca un an a scutirii de taxe vamale oferita Ucrainei. Aici, liderii europeni au adaugat cateva masuri pentru a limita impactul negativ al importurilor ucrainene asupra agricultorilor europeni.Propunerea Comisiei nu a mulțumit, insa,…