De astazi suntem in Saptamana Luminata. Ce vesminte poarta preotii. Ce nu ai voie sa faci

- Miercurea Mare ne apropie si mai mult de Sfintele Pasti, astfel ca Biserica a randuit sa luam aminte in aceasta zi la doua exemple: cel al pacatoasei desfranate, instrainate de Dumnezeu care aducand in aceasta zi, cu mare cainta, smerenie si cu multe lacrimi, mir de mare pret si ungandu-L pe

- Saptamana Patimilor care a inceput astazi, este ultima treapta la care ne supune Marele Post al Paștelui. De acum, intram intr-o perioada de pocaința și indreptare duhovniceasca menita sa ne pregateasca sufletul pentru marea sarbatoare a Invierii Domnului. Haideți sa rememoram impreuna cu parintele…

- Creștinii ortodocși intra de astazi, 2 aprilie, în Saptamâna Mare, ultima în care se ține post înainte de sarbatoarea Sfintelor Paști. Aceasta perioada este unica în Biserica, atât din punct de vedere liturgic, cât și duhovnicesc. Luni, marți și miercuri,…

- Din Duminica Floriilor și pâna în Sâmbata dinaintea Pastelui, suflarea credincioasa traverseaza Saptamâna Mare (sau Saptamâna Patimilor), perioada de post, rugaciune și tristețe, rememorând

- Floriile este sarbatoarea creștina fara data exacta, comemorata intotdeauna in ultima duminica dinaintea Paștelui. In vremurile noastre, inca mai sunt gospodari, in satele de munte ale județului, care țin la ritualuri și credințe moștenite de la moși și stramoși. Un astfel de personaj…

- Rusia va raspunde cu aceeasi masura expulzarilor de diplomati rusi anuntate de catre Statele Unite si state membre UE in urma otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie, a anuntat luni Kremlinul, relateaza The Associated Press. Moscova va proceda in baza ”principiului reciprocitatii” in raspunsul…

- Mai multe comunitați din județul Vaslui au inceput sa reinvie, acolo unde era computerelor și a smartphone-urilor inca nu s-a ”instalat” pe deplin, tradiționalele șezatori din Moldova. Este locul in care o parte dintre localnici, majoritatea trecuți de prima tinerețe, se intalnesc periodic pentru a…

- Postul Pastilor incepe luni, 19 februarie , si dureaza pana sambata, 7 aprilie, inclusiv. Este cel mai lung si mai aspru dintre cele patru posturi de durata ale Bisericii Ortodoxe și de aceea in popor e numit, in general Postul Mare, Paresimile sau Patruzecimea, adica postul dinaintea Invierii Domnului.…