- Pentru prima data in istoria pasajului feroviar Letea, au fost montate sisteme speciale pentru coborarea și ridicarea persoanelor, bicicletelor și carucioarelor. Aceasta inovație reprezinta un pas major in asigurarea siguranței și comoditații pentru utilizatorii pasajului, informeaza municipalitatea…

- Vineri, 19 aprilie 2024, la Teatrul Municipal Bacovia, sala Cafe du Theatre, a avul loc vernisajul expoziției de pictura „Primavara fetelor” a artistului bacauan Laurențiu Razvan Lacatușu. Expoziția a cuprins 22 de lucrari noi la care au fost alaturate și alte picturi mai de demult, lucrari executate…

- In cea de-a patra duminica a Paștelui, Biserica ne invita sa meditam asupra imaginii lui Isus, Bunul Pastor, și, in același timp, sa ne rugam și pentru vocații, intrucat celebram „Ziua mondiala de rugaciune pentru vocații”. In fragmentul evanghelic al acestei zile (In 10,11-18) il intalnim pe Isus care…

- SCM Bacau și CSM Bacau s-au aflat la inalțime la Campionatele Naționale de sarituri in apa pentru Juniori A și B și Seniori derulate la finalul saptamanii trecute, la Complexul Sportiv de Natație Otopeni. Saritorii pregatiți de Anișoara Șufariu, Mihaela Neagu și Clara Gherase la SCM Bacau au totalizat…

- Duminica a doua a Paștelui incheie octava pascala, cele opt zile in care Biserica ne-a invitat sa traim bucuria invierii in ca pe o singura zi, meditand la aparițiile lui Isus cel inviat. Aceasta duminica poarta mai multe denumiri, datorita evenimentelor celebrate: Duminica Tomei, Duminica Alba și Duminica…

- Pe plaiurile Oituzului, in mijlocul istoriei, se inalța marețul lacaș de rugaciune – Biserica “Preasfanta Treime”. Un loc in care poveștile se impletesc și tradițiile stramoșești se perinda de-a lungul timpului. Pe aceste meleaguri binecuvantate, credința a fost intotdeauna un far ce a calauzit inimile…

- Suntem purtați spre Ierusalimul Ceresc, intr-o calatorie duhovniceasca a virtuților, deschizand timpul Triodului. A acelui interval liturgic și bisericesc, legat indisolubil de Inviere prin cuvant (stihuri, canoane), cant (genuri melodice contrastante) și lecții de viața. Biserica ne statornicește inainte,…