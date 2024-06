Stiri pe aceeasi tema

- Preturile apartamentelor din orasele mari au continuat sa creasca in 2024, ajungand in unele cazuri la valori record, cu majorari an la an de 18 la suta. Prețurile cresc continuu in Brasov, 11 la suta, in Bucuresti, 10 la suta, in Cluj sau 8,7 la suta, in Timisoara, arata o analiza imobiliare.ro. In…

- In luna mai a acestui an, piața imobiliara din București a continuat sa fie in centrul atenției, inregistrand o creștere semnificativa a prețurilor apartamentelor de vanzare, atat in ceea ce privește proprietațile noi, cat și cele vechi. Potrivit datelor furnizate de experții din domeniul imobiliar,…

- Apartamentele noi s-au scumpit cel mai mult in Bucuresti, inregistrand un avans cu circa 17% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata o analiza realizata de site-ul Imobiliare.ro și citata de Agerpres.

- ”COS, furnizor de servicii integrate de fit – out, raporteaza un volum de business de 29 de milioane de euro in 2023. Pe o piata a birourilor stagnanta din punct de vedere al ofertei de noi cladiri livrate anul trecut, compania isi consolideaza activitatea cros – sectoriala si la nivel national, diversificandu-si…

- Alaturi de George Balta și Tedy Necula promoveaza incluziunea și oportunitațile de munca pentru persoanele cu dizabilitați in toata țara Kaufland Romania a lansat „Caravana A.C.C.E.S.”, impreuna cu George Balta, ambasadorul programului Kaufland A.C.C.E.S ., fost jucator de rugby, maratonist in scaun…

- Senatorul PNL Liviu Bratescu se opune centralizarii agențiilor care coordoneaza activitatea IMM-urilor și turismului. Liberalul a declarat ca nu aproba proiectul OUG prin care agențiile din Iași, Tg. Mureș, Craiova, Cluj, Timișoara și București intra in subordinea a trei suprastructuri care ar urma…

- IQ DIGITAL Summit ajunge in 28 martie la Craiova – dupa edițiile de la București, Iași, Brașov, Cluj–Napoca și Timișoara – cu cel mai amplu format organizat pana acum. Cum a fost in celelalte orașe? Vedeți in acest film de doar 2 minute, aici IQ DIGITAL Summit este locul din care, fara vreo alta investiție…