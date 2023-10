De-ale Puterii: Legendara rachetă La Radio Erevan se intreaba: – Este adevarat ca marele nostru erou, cosmonautul Iuri Gagarin a caștigat o excursie in SUA? – Da, dar nu a fost cosmonautul Iuri Gagarin ci un pensionar, care nu se numeste Gagarin ci Gaganoff, nu a fost in SUA ci la Vladivostok și era vorba de o excursie cu o bicicleta, pe care nu a caștigat-o ci i-a fost furata. Cam așa sta treaba și cu de-acum Legendara Racheta care ar fi fost trasa de Israel și care ar fi lovit spitalul din Gaza. La trei zile dupa ce odioasa racheta a fost lansata se dovedește – cu proba video – ca a fost trasa de pe teritoriul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenilor americani ce aleg totusi sa nu paraseasca Libanul ambasada le recomanda in acelasi mesaj sa-si pregateasca planuri pentru situatii de urgenta.Ambasada americana monitorizeaza indeaproape situatia de securitate din Liban, mai precizeaza misiunea diplomatica americana, care a anuntat marti…

- Sprijinul occidental pentru asaltul Israelului asupra Fașiei Gaza a otravit eforturile de a ajunge la un consens cu țarile in curs de dezvoltare in ceea ce privește condamnarea razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Reacția la atacul Hamas din 7 octombrie și la promisiunea Israelului de a riposta in…

- Directorul punctelor de trecere a frontierei in Fasia Gaza numit de catre miscarea islamista palestiniana Hamas, Fouad Abu Btihan, a fost ucis intr-un atac aerian israelian in Fasia Gaza, anunta marti postul de radio al Hamas, relateaza Reuters. Potrivit postului de radio, unii dintre colaboratorii…

- Conflictul din Fasia Gaza ar putea inspira comiterea de acte teroriste in Marea Britanie, a declarat seful serviciului britanic de contrainformatii si securitate interna MI5, Ken McCallum, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Cel putin 1.400 de persoane au fost ucise si alte mii au fost ranite in atacul…

- Forțele de Aparare israeliene au transmis sambata ca au observat „o mișcare semnificativa a civililor palestinieni spre sud”, acuzand in același timp Hamas ca incearca sa impiedice evacuarile. ONU estimeaza ca peste 400.000 de oameni au plecat din zona, dintre care zeci de mii dupa ordinul de evacuare…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas au continuat pentru a cincea zi. Miercuri, Israelul a anunțat ca a distrus „capacitațile de detectare aeriana” ale Hamas și a bombardat și casa familiei lui Mohammed Deif, liderul militar al Hamas din spatele atacului asupra Israelului, ucigand mai…

- Forțele de Aparare Israeliene (FAI) au anunțat, miercuri, pe Telegram, ca au distrus sistemele avansate de detectare aeriana ale Hamas, folosite pentru detectarea avioanelor deasupra Fașiei Gaza. Israelienii spun ca a durat doar cateva minute.FAI a comunicat ca „de-a lungul anilor, Hamas a instalat…

- Israelienii au luat in serios indemnul comandamentului armatei de a se aproviziona cu apa, alimente și alte provizii pentru cel puțin trei zile, in principalele orașe ale țarii fiind raportate supermarketuri pline de cumparatori și rafturi pe care sticlele de apa nu se mai gasesc, relateaza The Times…