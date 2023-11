Stiri pe aceeasi tema

- Prieteni, familii, dar și oameni care nu i-au cunoscut pe cei decedați au venit luni, 30 octombrie, in fața cladirii unde a avut loc tragedia din octombrie 2015 pentru a le aduce un omagiu.Portretele tinerilor care și-au pierdut viața au fost amplasate in fața fostei hale a fabricii Pionierul și fiecare…

- Incendiul din clubul Colectiv s-a declașat in noaptea de 30 octombrie 2015, in timpul lansarii unui nou album al trupei rock Goodbye to Gravity. Incendiul a izbucnit in timpul concertului din cauza folosirii unor artificii și s-a raspandit rapid, provocand numeroase pierderi de vieți și raniți. Astazi…

- 65 de persoane și-au pierdut viața in urma incendiului din Clubul Colectiv din seara zilei de 30 octombrie 2015. Sute de persoane luau parte la concertul trupei „Goodbye to Gravity”, iar spectacolul avea și efecte pirotehnice. Buretele de pe un stalp din club a luat foc, iar flacara a urcat rapid pe…

- Presa austriaca scrie ca Romania blocheaza participarea Austriei la reuniunile NATO. Publicatia Kurier relateaza ca doi ofiteri ai fortelor armate austriece de la Bruxelles asteapta de cateva saptamani acreditarea lor pe langa Alianta Nord-Atlantica, iar accesul ar fi intarziat de Guvernul Romaniei,…

- La aproape opt ani de la tragedia Colectiv, care a indoliat Romania, o noua nenorocire a lovit in plin. In 2015, in urma incendiului devastator care a mistuit clubul bucureștean „Colectiv”, in timpul unui concert al trupei Goodbye to Gravity care-și lansa un nou album, au murit 65 de tineri.

- Premierul Marcel Ciolacu l-a numit consilier onorific pe fostul prim-ministru PSD Victor Ponta, care a demisionat in urma tragediei din Colectiv. Fostul premier, Victor Ponta, explica, intr-o postare pe Facebook, de ce a aceptat sa fie numit consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu pe probleme…

- Fostul premierul Victor Ponta a fost numit de Marcel Ciolacu, actualul prim-ministru, consilier onorific in domeniul relatiilor economice internationale. Decizia privind acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului lui Victor-Viorel Ponta in domeniul relatiilor economice internationale…

- Lorena Șerban este obișnuita cu atenția din partea publicului internațional, ținand cont ca in 2021 a atras un numar uriaș de vizualizari la un reel postat pe Instagram. Peste 90 de milioane de persoane au vizionat videoclipul, Lorena depașind-o astfel pe Kylie Jenner, care avea pana in acel moment…