De 40 de ani versurile lui Nichita Stănescu ”trăiesc” singure prin lume. ”Suntem ceea ce iubim” Astazi, 13 decembrie, se implinesc 40 de ani de la moartea marelui poet Nichita Stanescu. Nichita Hristea Stanescu s-a nascut la 31 martie 1933, la Ploiesti, mama sa fiind Tatiana Cereaciuchin, membra a unei familii de nobili de origine rusa refugiata in Romania, iar tatal, Nicolae Hristea Stanescu, fost taran devenit mestesugar si comerciant. Intre anii 1944 si 1952 a urmat Liceul Sf. Petru si Pavel din Ploiesti (actualul „Mihai Viteazul”), iar in perioada 1952 – 1957 a urmat cursurile Facultatii de Filologie a Universitatii din Bucuresti. In anul 1952, in primul an al facultatii, s-a casatorit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

