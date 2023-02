Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de panificație Vel Pitar, cel mai mare producator de paine din Romania, controlat de fondul de investiții Broadhurst Investments, a fost vandut grupului mexican Bimbo, unul dintre cele mai mari din lume pe aceasta nișa, au transmis pentru Profit.ro surse apropiate tranzacției.

- O echipa de avocați specializați in fuziuni și achiziții a DandB David și Baias, societatea de avocatura corespondenta PwC in Romania, a asistat Viisoara Agro APS in procesul de vanzare a participațiilor deținute in societatea Mors Group DK SRL, unul din marii deținatori de terenuri agricole din nordul…

- O echipa integrata de specialiști in tranzacții ai PwC Romania și DandB David și Baias, societatea de avocatura corespondenta PwC in Romania, a asistat proprietarii Romprix Exim, Cristian Dobrota și Pierpaolo Filippi, in vanzarea producatorului de etichete autoadezive și ambalaje flexibile catre grupul…

- O echipa integrata de specialiști ai PwC Romania și DandB David și Baias, societatea de avocatura corespondenta PwC in Romania, a asistat asociații Goodies Meat Production in procesul de vanzare a parților sociale catre grupul alimentar Smithfield Europe. Goodies Meat Production este unul dintre marii…