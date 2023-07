Stiri pe aceeasi tema

- Anghel Iordanescu, 73 de ani, a comentat in premiera rezultatele naționalei din luna iunie contand pentru preliminariile Euro 2024, 0-0 cu Kosovo și 2-2 cu Elveția. Tatal selecționerului recunoaște ca nu a fost mulțumit de prestația „tricolorilor”, dar afirma ca rezultatul e cel mai important aspect…

- Premierul chinez a folosit un discurs in cadrul unui forum economic mondial pentru a ataca incercarile tarilor occidentale de a isi reduce legaturile cu China, scrie BBC, potrivit Rador.Adresandu-se conferintei "Summer Davos", in orasul chinez nordic Tianjin, Li Qiang a afirmat ca ideea de "eliminarea…

- Naționala Romaniei a reușit una dintre surprizele zilei in preliminariile Campionatului European de Fotbal din anul 2024, dupa 2-2 in deplasare cu Elveția. Gica Popescu nu s-a lasat insa pacalit de rezultatul de pe tabela și a criticat prestația naționalei conduse de Edi Iordanescu. Gica Popescu, discurs…

- Antony Blinken a sosit duminica, 18 iunie, la Beijing, intr-o vizita oficiala de doua zile, la patru luni dupa amanarea unei vizite a sa in capitala Chinei din cauza incidentului cu balonul-spion chinez. De data aceasta, inaltul oficial american a venit in China, prima sa vizita in ultimii cinci ani,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a formulat obiectii privind o initiativa a NATO de a deschide o reprezentanta diplomatica in Japonia, pe fondul criticilor Chinei, afirma surse citate de cotidianul Financial Times.

- Rusia și China au convenit sa aprofundeze investițiile in comerț, sa promoveze exporturile agricole și sa stimuleze cooperarea in domeniul sportului, in timpul vizitei premierului rus, Mihail Mișustin, la Beijing, care a declarat ca relația dintre țara sa și China se afla „la un nivel fara precedent”,…

- Trebuie depuse eforturi pentru transformarea regiunii constituite din municipiile Beijing și Tianjin și provincia Hebei intr-o zona model in modernizarea in stil chinezesc, a punctat președintele Chinei, Xi Jinping, la un colovciu susținut in timpul vizitei sale in Hebei. Pentru tratarea „Bolii unui…

- Inițiativa de "impacare" a fost luata de Ministrul chinez de Externe, in timpul primei sale intalniri cu ambasadorul american la Beijing.Ministrul de externe al Chinei a declarat luni ca „o serie de cuvinte și fapte eronate” ale Statelor Unite au plasat relațiile dintre cele doua superputeri pe „gheața…