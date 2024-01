Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici (19 ani) s-a impus la 200 metri liber cu un timp de 1:46, 19 s, depașindu-i pe sarbul Velimir Stjepanovic (1, 47, 84) și pe francezul Hadrien Salvan (1:48, 82). David Popovici a ales sa inceapa anul olimpic cu un concurs in Luxemburg, unul cu tradiție la care participa inotatorii de…

- Inotatorul roman David Popovici, 19 ani, a caștigat, sambata, 27 ianuarie, proba de 200 de metri liber, la EuroMeet, un important concurs de natație care se desfașoara in Luxemburg, informeaza site-ul oficial al competiției.Campionul de la CS Dinamo a terminat detașat cursa de 200 metri liber, cu timpul…

- Inotatorul australian Mack Horton, medaliat cu aur in proba de 400 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 si un aprig militant in lupta impotriva dopajului, si-a anuntat duminica retragerea din activitate, cu doar cateva luni inainte de Jocurile Olimpice de la Paris, informeaza AFP.…

- Naționala de polo masculin a Romaniei a obținut calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European, dupa ce a invins Georgia, scor 18-11 (5-1, 5-3, 3-2, 5-5). In faza sferturilor, Romania va da peste Spania. Tot joi, in faza play-off, Grecia a invins Olanda cu scorul de 15-10 și s-au calificat…

- Catalin Chirila (25 de ani), campion mondial la canoe simplu 500 de metri și vicecampion pe distanța de 1.000 de metri, crede ca la Jocurile Olimpice din 2024 va fi mai ușor decat la Campionatul Mondial. Catalin Chirila se afla in cel mai bun moment al carierei sale. A avut doi ani plini in care a urcat…

- Unii dintre cei mai buni inotatori australieni nu vor face deplasarea in Qatar, in luna februarie, pentru Campionatele Mondiale de natatie de la Doha, a anuntat vineri federatia lor, citata de AFP.Vor lipsi Ariarne Titmus, Mollie O'Callaghan si Kyle Chalmers, precum si Kaylee McKeown si Emma McKeon,…

- Cristina Neagu (35 de ani) se retrage de la echipa naționala de handbal feminin, dupa ce Romania a terminat pe locul 12 la Campionatul Mondial și a ratat orice șansa de participare la Jocurile Olimpice de vara 2024 de la Paris, relateaza DigiSport.„Un alt turneu final ratat, nu ne-am indeplinit obiectivul.…

- David Popovici a cucerit a doua medalie pentru delegația Romaniei la Campionatele Europene de Inot in bazin scurt de la Otopeni. Romanul a terminat al treilea in finala probei de 100 metri liber. Știre in curs de actualizare La doar 19 ani, inotatorul roman se claseaza pe locul șase in calificarile…